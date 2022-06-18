Сьогодні боксер Сергій Радченко вийде у клітку проти поляка Шпільки

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 228

Сьогодні, 18 червня, кременчуцький боксер Сергій Радченко після несправедливого рішення суддів зможе взяти реванш в бою з Артуром Шпилькою. Цього разу спортсмени зійдуться не на ринзі, а в октагоні й проведуть бій за правилами ММА.

Бій пройде у суперважкій вазі, не характерній для Сергія, тому йому довелося набрати вагу. На зважуванні вага Сергія на 10 кг менше ніж у суперника Артура Шпільки.

Сергій Радченко - 95,6 кг. UKR

Артур Шпілька - 105,0 кг. POL

Бій у Польщі розпочнеться о 20.00 за київським часом. Пряму трансляцію можно подивитися на сайті за посиланням.