Chce rewanzu ze Szpilka!: боксер Сергій Радченко вимагає від Артура Шпильки реваншу

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 427

Поляк перейшов в іншу вагову категорію - проте це не зупиняє кременчужанина і він продовжує вимагати провести бій-реванш

Минулого року, напередодні запровадження карантину, відбувся бій між кременчуцьким боксером Сергієм Радченком та поляком Артуром Шпилькою. Наш боксер двічі відправив Шпильку в нокдаун, але програв по очках. Не лише українські, а й польські глядачі бачили, як засудили Сергія - віддавши перемогу одіозному поляку. Сергій неодноразово звертався до поляка про бій-реванш. Шквал обурення пройшов як у соцмережах у підтримку Сергія Радченка, так і серед польських ЗМІ.

- Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony reakcją polskich kibiców, jestem im za to wdzięczny. Taka sprawiedliwa ocena jest niezwykle motywująca. I właśnie dzięki takiemu wsparciu dojdzie do rewanżu, żeby wszyscy mogli zobaczyć nasz drugi pojedynek - powiedział w «WP SportoweFakty» Siergiej Radczenko.

- Я був дуже приємно здивований реакцією польських вболівальників, я їм дуже вдячний. Ця справедлива оцінка мотивує. Завдяки такій підтримці відбудеться матч-реванш, щоб всі мали змогу побачити наш другий бій, прокоментував Сергій Радченко «WP SportoweFakty».

Перемовини з Артуром Шпилькою тривали понад рік. Спочатку від відмовлявся через проблеми із плечем, а згодом неочікувано перейшов у супервагову категорію. Навіть попри це Сергій не полишав надій провести бій зі Шпилькою.

- Dla mnie waga nie ma różnicy - może być ciężka, może być junior ciężka, a nawet ta nowa bridger [kategoria pomiędzy do 102 kg] - powiedział "SE" Radczenko. I dodał: - Chciałbym poznać datę rewanżu dwa miesiące wcześniej, by móc się porządnie przygotować. Powtarzam: Artur, mogę walczyć z tobą nawet w wadze ciężkiej. Po prostu chcę tej walki. Każdy prawdziwy facet i wojownik, który szanuje siebie i swoich fanów, dotrzymuje słowa. Mam nadzieję, że Artur też dotrzyma.

- Для мене вага не має значення - вона може бути важкою, може бути важчою серед юніорів, і навіть ця нова вагова категорія [до 102 кг], - сказав SE Радченко. І додав: - Я хотів би знати дату реваншу двома місяцями раніше, щоб міг підготуватися належним чином. Повторюю: Артур, я можу битися з тобою навіть у важкій вазі. Я просто хочу цю боротьбу. Кожен справжній хлопець і боєць, який поважає себе та своїх вболівальників, тримає своє слово. Сподіваюся, Артур теж дотримає.

У підсумку Шпилька втікаючи від бою-реваншу з Радченком - отримав право боксувати за пояс. Пояс, який у разі перемоги надає право боксувати за титул чемпіона світу.





P.S. 30 травня 35-річний нокаутер Лукаш Розанські (14-0, 13 КО) у стартовому раунді повалив колись грізного співвітчизника Артура Шпильку (24-5, 16 КО) і завоював вакантний інтернаціональний пояс WBC.

Почався бій з атаки Шпильки - впустив фаворита. Той піднявся на ноги і практично відразу ж у відповідь відправив на п'яту точку екс-претендента на титул. Шпилька теж вирішив продовжити бій, але це тільки лише відстрочило його капітуляцію. Ще два нокдауну, і рефері зупинив бій.