COVID-19 на Полтавщині: незабаром очікується відкриття центрів масової вакцинації

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 404 Коментарів: 1

Під час апаратної наради 31 травня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов розповів про перебіг кампанії з вакцинації населення.

Очільник Облдержадміністрації розповів, що минулого тижня область отримала майже 15 000 CoronaVac і 1070 доз Pfizer.

- Найближчим часом має надійти понад 20 тисяч доз вакцини SinoVac, 18720 доз Pfizer і 28 500 доз вакцини AstraZeneca для ревакцинації й проведення нових щеплень. Станом на 31 травня в області вакциновано 45 370 осіб першою дозою вакцини, 6208 осіб – другою. Під час пандемії головним і дієвим інструментом профілактики є щеплення, – розповів Олег Синєгубов.

Наразі щеплення отримують військовослужбовці, працівники міграційної служби, прокуратури, санаторно-курортних закладів, паливно-енергетичного комплексу. Продовжують вакцинувати мешканців та персонал закладів соціального захисту населення інтернатного типу.

Директор департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак зауважив, що в країні починається відкриття центрів масової вакцинації населення. Коли в країні буде достатньо вакцини, такі центри з’являться не тільки у Києві, Львові та Одесі – Полтава не стане виключенням.

Сьогодні в області використовується 10,5% ліжкового фонду для хворих на COVID-19, тож триває переформатування роботи медичних закладів.