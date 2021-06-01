COVID-19 на Полтавщині: незабаром очікується відкриття центрів масової вакцинації

Під час апаратної наради 31 травня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов розповів про перебіг кампанії з вакцинації населення.
Очільник Облдержадміністрації розповів, що минулого тижня область отримала майже 15 000 CoronaVac і 1070 доз Pfizer.
Наразі щеплення отримують військовослужбовці, працівники міграційної служби, прокуратури, санаторно-курортних закладів, паливно-енергетичного комплексу. Продовжують вакцинувати мешканців та персонал закладів соціального захисту населення інтернатного типу.
Директор департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак зауважив, що в країні починається відкриття центрів масової вакцинації населення. Коли в країні буде достатньо вакцини, такі центри з’являться не тільки у Києві, Львові та Одесі – Полтава не стане виключенням.
Сьогодні в області використовується 10,5% ліжкового фонду для хворих на COVID-19, тож триває переформатування роботи медичних закладів.