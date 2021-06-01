Сільські бібліотеки Полтавщини отримали 150 комп’ютерів

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Тепер вони зможуть запровадити послуги з підвищення цифрової грамотності громадян

Комп’ютерну техніку для 61 бібліотеки Полтавської області передали 31 травня в межах проєкту «Дія. Цифрова освіта». Відтепер у 8 громадах зможуть запровадити надання активних послуг, пов’язаних із підвищенням цифрової грамотності населення.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан зазначила, що Полтавщина стала сьомим регіоном, якому передали комп’ютери. А усього в рамках проєкту бібліотеки країни отримали понад 2000 комп’ютерів.

Зараз в Полтавській області працює понад 170 хабів, де жителі області через платформу «Дія. Цифрова освіта» можуть проходити навчання. Як приклад, 95% таких хабів організовані на базі бібліотек.

- Усі розуміють, що сучасний світ неможливий без цифрової трансформації, але і вона також неможлива без цифрової грамотності. Оскільки бібліотеки в класичному їх варіанті і сприйнятті вже трохи себе пережили, є потреба їх модернізувати, - сказала заступниця голови облдержадміністрації Катерина Рижиченко.

Доречі, проєкт «Дія. Цифрова освіта» став гарним прикладом взаємодії бізнесу, влади та громадянського суспільства, адже техніку закупляли за кошти Благодійного фонду Favorit Foundation.