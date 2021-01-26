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Кременчук, Благодійність

«Через COVID доводиться користуватися дезінфекторами, а це дужче шкодить рукам», - кременчужанка, яка потребує допомоги

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 781

 

Жінка страждає через хронічну екзему кістей рук

До «Кременчуцького Телеграфа» звернулася 53-річна кременчужанка Марія Софійченко, яка страждає на хронічну екзему кистей рук. Жінка розповіла, що кілька років назад вона відчула біль при прибиранні, згодом з'ясувалося, що у неї екзема. Вона розповіла, що руки червоніють, тому доводиться іноді ходити в рукавичках.


- Зараз через коронавірус доводиться користуватися часто дезінфектором, а це дужче починає шкодити рукам й з'являються ранки. Але інакше ніяк, - поділилася Марія.


Жінка користувалася лише дитячим милом, господарське або спиртовмісне - негативно впливає на шкіру кременчужанки. До всього додалася травма, яку отримала два роки назад, коли її збив велосипед. Шкутильгаючи Марія у лікарні дізналася, що у неї зараження. Тепер доводиться лікувати й ногу й берегти руки.


Для тих хто бажає допомогти картка ПриватБанку: 5168 7422 2776 9399 (Марія Семенівна Софійченко).

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Автор: Альона Душенко
Теги: благодійність допомога

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