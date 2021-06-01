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У Кременчуці розстріляли синагогу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 115 Коментарів: 1

 

Правоохоронці проводять слідчі дії

Кульовий отвір у вікні синагоги виявили ще місяць тому, але оприлюднити цю інформацію вирішили лише нещодавно, щоб не створювати панічні настрої в єврейській громаді Кременчука. Про це йдеться на сайті єврейської спільноти України.

Думки опитаних фахівців різняться: одні вважають, що отвір залишено пострілом з пневматичної зброї, інші ж схиляються до того, що це наслідки пострілу з травматичного пістолета через розмір отвору в 9 мм.

 
У синагозі встановлені кілька камер відеоспостереження, однак вони досить старі, 15-річної давності. У зв'язку з цим ідентифікувати момент пострілу не представляється можливим. Охоронець синагоги також не чув, коли саме стався постріл, - йдеться а сайті.

Правоохоронці наразі повідомляють про початок проведення слідчих дій.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: jewishnews.com.ua
Теги: синагога постріли
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Коментарі: 1

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Pereselenets:
Сьогодні, 10:12

Явно же уши путинские торчат. Нанимают для провокаций всякий человеческий шлак - то голову свиньи подбросят, то подожгут. Методы НКВД-КГБ.


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