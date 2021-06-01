У Кременчуці розстріляли синагогу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 115 Коментарів: 1

Кульовий отвір у вікні синагоги виявили ще місяць тому, але оприлюднити цю інформацію вирішили лише нещодавно, щоб не створювати панічні настрої в єврейській громаді Кременчука. Про це йдеться на сайті єврейської спільноти України.

Думки опитаних фахівців різняться: одні вважають, що отвір залишено пострілом з пневматичної зброї, інші ж схиляються до того, що це наслідки пострілу з травматичного пістолета через розмір отвору в 9 мм.



У синагозі встановлені кілька камер відеоспостереження, однак вони досить старі, 15-річної давності. У зв'язку з цим ідентифікувати момент пострілу не представляється можливим. Охоронець синагоги також не чув, коли саме стався постріл, - йдеться а сайті.

Правоохоронці наразі повідомляють про початок проведення слідчих дій.