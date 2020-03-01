Сергій Радченко двічі відправив Шпильку в нокдаун, але програв по очках

Сегодня, 11:01 Просмотров: 528 Комментариев: 1

Кременчуцькому боксеру знов завадили судді, хоча більшість поляків у залі вболівали саме за нашого спортсмена

Кременчуцький боксер Сергій Радченко (7-6, 2 KO) поступився поляку Артуру Шпильці (24-4, 16 КО) на арені Hala Sportowa у польському місті Ломжа.





Артур Шпилька повернувся у важку вагу з супервагової категорії. Поляк активно почав бій, проте наш боксер давав гідну відсіч. Сергій у 3-му раунді лівим боковим відправив суперника в нокдаун. Хвиля овацій від глядачів ледь не знесла ринг. Вдруге Сергій відправив поляка в нокдаун у 5 раунді. Сергій "повісив" суперника на канати, Артур Шпилька повільно сповзаючи опинився в кутку рингу.









У 9 раунді рефері сумнівним рішенням оштрафував Сергія Раденка за удари передпліччям. Заключну трихвилинку непогано провів Шпилька змушуючи Сергія рятуватися в клінчі.





У підсумку, двоє суддів віддали перемогу поляку, а один на карці показав нічию: 95:93, 95:93, 94:94.





Сьогодні Сергію Радченку, огорнутому в прапор Кременчука, на польському ринзі не підняли руку. Польські вболівальники після бою підтримали Сергія, адже по справедливості цей бій був за ним, проте судді вирішили інакше.









Зазначимо, що Сергій Радченко не вперше проводить бій у Польщі й за цей час поляки віддавали перемогу своїм землякам не дивлячись на нокдауни та перевагу українця.