Кременчугская округа продолжает гореть: поджигателей сухой травы не остановить

Сегодня, 12:03 Просмотров: 353 Комментариев: 1

Горело со стороны Белецковки, Ялинцев и в Кременчуге

Кременчугская округа продолжает гореть из-за поджигателей сухой растительности. За прошлые сутки, 7 марта, пожарные выезжали тушить огонь на открытой территории четырежды.

В 14.38 поступило сообщение о пожаре на улице Винниченко (частный сектор между Пивзаводом и Большой Кохновкой). Выгорело 2 гектара сухой растительности.

В 16.40 поступило сообщение из села Киндровка (Ялинцевский сельсовет). Выгорело 2 гектара сухой растительности.





В 18.20 на 101 сообщили о пожаре на территории Белецковского сельсовета. Зарево от пожара было видно из центра Кременчуга. Выгорело 1,5 гекатара сухой растительности.

В 20.00 сообщили о пожаре в селе Пухальщина (Ялинцевский сельсовет). Здесь выгорело 5 гектаров сухой растительности.





Аналогичная ситуация наблюдается по всей Полтавской области. Из года в год.