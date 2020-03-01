Происшествия

Кременчугская округа продолжает гореть: поджигателей сухой травы не остановить

Сегодня, 12:03 Просмотров: 353 Комментариев: 1

 

Горело со стороны Белецковки, Ялинцев и в Кременчуге

Кременчугская округа продолжает гореть из-за поджигателей сухой растительности. За прошлые сутки, 7 марта, пожарные выезжали тушить огонь на открытой территории четырежды.

 

В 14.38 поступило сообщение о пожаре на улице Винниченко (частный сектор между Пивзаводом и Большой Кохновкой). Выгорело 2 гектара сухой растительности.

 

В 16.40 поступило сообщение из села Киндровка (Ялинцевский сельсовет). Выгорело 2 гектара сухой растительности.

 

 


В 18.20 на 101 сообщили о пожаре на территории Белецковского сельсовета. Зарево от пожара было видно из центра Кременчуга. Выгорело 1,5 гекатара сухой растительности.

 

В 20.00 сообщили о пожаре в селе Пухальщина (Ялинцевский сельсовет). Здесь выгорело 5 гектаров сухой растительности.

 

 


Аналогичная ситуация наблюдается по всей Полтавской области. Из года в год.

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Автор: solod Источник фото: ГСЧС, читатели
Теги: пожар сухая растительность Белецковка

Комментарии: 1

764
AMD:
Сегодня, 12:24

Напишите лучше, сколько ещё мэр с своим ОПГ будет жарить горожан ? Батареи раскалены, приходится включать кондиционеры, т.к. открытые окна уже не помогают. Почему "удешевлённые" январь и февраль обходятся дороже чем декабрь ?


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