Красуні, які стоять за суворими хокеїстами «Кременчука»

Сегодня, 13:04 Просмотров: 160

Українські хокеїсти володіють не лише хорошою технікою, волею до перемог і силою духу, але і відмінним смаком на дівчат. Як повідомляє пресслужба Української хокейної ліги, як не сама прекрасна половина планети зможе підтримати, піклуватися і побути поруч з обранцем навіть в найважчі часи. Інформаційний партнер УХЛ портал «Сегодня» приготував ТОП найкрасивіших і найсексуальніших дівчат українських хокеїстів.





Кристина Кисельова – дружина Миколи Кисельова (ХК «Кременчук»)









Наріна Відлацкая – дівчина Всеволода Толстушко (ХК «Кременчук»)









Марина Мельникова – дружина Івана Савченко (ХК «Кременчук»)









Анна – наречена Олексія Ворони (ХК «Кременчук»)



