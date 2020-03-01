Кременчуг, Спорт

Красуні, які стоять за суворими хокеїстами «Кременчука»

Сегодня, 13:04 Просмотров: 160

  

Українські хокеїсти володіють не лише хорошою технікою, волею до перемог і силою духу, але і відмінним смаком на дівчат. Як повідомляє пресслужба Української хокейної ліги, як не сама прекрасна половина планети зможе підтримати, піклуватися і побути поруч з обранцем навіть в найважчі часи. Інформаційний партнер УХЛ портал «Сегодня» приготував ТОП найкрасивіших і найсексуальніших дівчат українських хокеїстів.


Кристина Кисельова – дружина Миколи Кисельова (ХК «Кременчук»)


 


Наріна Відлацкая – дівчина Всеволода Толстушко (ХК «Кременчук»)


 


Марина Мельникова – дружина Івана Савченко (ХК «Кременчук»)


 


Анна – наречена Олексія Ворони (ХК «Кременчук»)


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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