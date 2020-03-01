Красуні, які стоять за суворими хокеїстами «Кременчука»

Українські хокеїсти володіють не лише хорошою технікою, волею до перемог і силою духу, але і відмінним смаком на дівчат. Як повідомляє пресслужба Української хокейної ліги, як не сама прекрасна половина планети зможе підтримати, піклуватися і побути поруч з обранцем навіть в найважчі часи. Інформаційний партнер УХЛ портал «Сегодня» приготував ТОП найкрасивіших і найсексуальніших дівчат українських хокеїстів.
Кристина Кисельова – дружина Миколи Кисельова (ХК «Кременчук»)
Наріна Відлацкая – дівчина Всеволода Толстушко (ХК «Кременчук»)
Марина Мельникова – дружина Івана Савченко (ХК «Кременчук»)
Анна – наречена Олексія Ворони (ХК «Кременчук»)