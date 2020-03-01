«Кременчугводоканал» до конца марта запустит немецкую установку для аммонизации воды

Сегодня, 14:02 Просмотров: 749 Комментариев: 1

«Кременчугводоканал» до конца марта запустит немецкую установку для аммонизации воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кременчуга. По их данным, эксперимент с дополнительной аммонизацией воды веществом «Амопол» (с параллельным уменьшением дозы хлора) завершился удачно. Обеззараживающий эффект достигается, вкусовые качества воды не ухудшаются, доза хлора уменьшается, количество хлорорганических соединений в воде уменьшается. Нововведение не требует повышения тарифа, а лишь даёт экономический эффект.









Эксперимент продолжался в течение 21 месяца и получил положительные лабораторные заключения. В прошлом году на водоочистной станции начался монтаж нового немецкого комплекса для приготовления и дозировки вещества «Амопол».

В начале 2020 года монтажные работы были завершены, а до конца марта должны завершиться пусконаладочные работы, а комплекс – сдан в эксплуатацию.