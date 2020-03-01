Відома модель Саша Мельничук позувала у Кременчуці в образі, який коштує 48 мінімальних зарплат

Сегодня, 14:28 Просмотров: 1 566 Комментариев: 1

300 тисяч гривень коштував лук, який приміряли Саша та її мама у нашому місті

Відома 26-річна модель Саша Мельничук родом з Кременчука. Дівчина у трирічному віці разом з родиною переїхала з Кременчука до Праги, а зараз живе в Парижі. Багаточисленні покази та зйомки для глянця - не єдине, чим знаменита Саша. У 2015 вона зустрічалася з французькою співакою Соко (яка крутила роман із Крістін Стюарт) і знялася у її кліпі на пісню Ann Wants to Dance.





Кліп на пісню Ann Wants to Dance (18+)





Саша та її мама знялися для американського бренду Marc Jacobs у рідному місті Кременчук.

Один такий образ на сайті Marc Jacobs коштує 273 523 грн, а це 48 мінімальних зарплат.









А кофтинка з соняною сумкою на фоні жовто-блакитного знаку Кременчук - 1950 $



