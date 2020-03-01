Юні шахісти продовжують підкорювати чорно-білі бої

Сегодня, 15:05 Просмотров: 233

У перші дні весни в спорткомплексі "Нафтохімік" відбулись кваліфікаційні змагання на виконання нормативу 3 розряду з шахів. Як розповів "Телеграфу" тренер Андрій Зазуляк, на старт вийшли 22 учасника.





У перший день лідерство захопив Мальцев Ілля (Каїсса) 4 з 4. Здавалося, що до бажаного розряду лишилось лише 2 перемоги... Проте наступного дня все кардинально змінилось. Іллі не вдалось втримати лідерство, три нічиї і в останньому турі прикра поразка, у підсумку 5.5 очок і 4 місце. Сподіваємося, що в наступних змаганнях у нього все вийде.





Фінальне становище таке: троє учасників набрали однакову кількість очків, та всі в останній грі перемогли, що дозволило здобути норматив 3 розряду:

1 місце Песик Данило (КМЦПО Лідер) 6 очок, кращий по додатковим показникам

2 місце Чорний Денис (КМЦПО Лідер) найдосвідченіший учасник цього змагання, який вже незліченно скільки раз пробував здобути бажаний розряд, виконав

3 місце Карпов Андрій (СК Нафтохімік)





Серед дівчат:

1 місце Шуліка Поліна (Каїсса) 4.5 очки

2 місце Бабій Оріяна (СК Нафтохімік, КМЦПО Лідер) 3 очки

3 місце Проскурня Марія (СК Нафтохімік) 2 очки



Кращий результат серед наймолодших учасників Брусліновський Гордій (СК Нафтохімік) 4 очки.









7 березня відбулись змагання до Дня 8 березня – «Відкрита першість Нафтохімік з блискавичної гри (бліц) серед 3-4 розрядів та 1,2,3 розрядів». Участь взяли вихованці СК Нафтохімік, КМЦПО Лідер (Біла Тура), Каїсси.



У ранковому змаганні серед 3-4 розрядників не було рівних Здоровець Анні (КМЦПО Лідер) 1 місце з результатом 8 з 8. 2 місце посів Поливко Максим (СК Нафтохімік, КМЦПО Лідер), який нещодавно побував на Чемпіонаті України до 12 років з рапід та бліцу, з таким досвідом не міг не попасти в призи. 3 місце - Баканач Нікіта (КМЦПО Лідер) 6 очок.



У номінації 4 розрядники:

1 місце Пелих Владислав (СК Нафтохімік ) 5 очок

2 місце Білецький Ярослав (КМЦПО Лідер) 4.5 очок

3 місце Панченко Владислав (СК Нафтохімік) 4 очки

У номінації дівчата:

1 місце Попкова Софія (СК Нафтохімік) 4 очки

2 місце Проскурня Марія (СК Нафтохімік) 3.5 очки

3 місце Шуліка Поліна (Каїсса) 3 очки



Як розповів тренер Андрій Зазуляк, у другому турнірі взяли участь старша група серед 1-2 розрядів, та мали змогу вдруге за день змагатися 3 розрядники.

Перемогу цього разу святкував 2 розрядник: Швачич Михайло з результатом (КМЦПО Лідер) 6.5 очки, 2 місце Сердюк Мирослав (СК Нафтохімік, КМЦПО Лідер) 6.5 очки, 3 місце Рябов Валерій 6.5 очки.



Додатковий солодкий приз отримали:

Завальний Артур (КМЦПО Лідер, СК Нафтохімік) 5 очок, у номінації кращий серед 2 розрядів.

Баканач Нікіта (КМЦПО Лідер) 5 очок в номінації кращий серед 3 розрядів.

Брусліновський Гордій (СК Нафтохімік) в номінації самий юний учасник змагань.



