Шість адмінпротоколів склали на кременчуцьких батьків, бо вони вчасно не зареєстрували новонароджених дітей

Сегодня, 16:03 Просмотров: 453

На останньому засіданні адміністративної комісії розглядали одразу шість протоколів стосовно батьків новонароджених дітей — п'ятьох мам та одного батька, які вчасно не зареєстрували своїх нащадків.



Наприклад, одна з мам пояснила, що на 22 дні прострочила реєстрацію, бо батько її дитини знаходився за кордоном, у Чехії, а вона перебуває в офіційному шлюбі з іншим чоловіком. Аби дати прізвище дитині, обидва чоловіка мали підписати необхідні документи, тому і сталася затримка.



Серед пояснень від батьків були:

дві мами також посилалися на те, що їхні чоловіки знаходилися за межами країни;

одна сказала, що не було з ким залишити дитину, щоб у цей час її зареєструвати;

інша пояснила, що не мала на руках усіх необхідних документів тата;

а батько, на якого склали адміністративний протокол, заявив, що не знав про термін реєстрації.



Терміни простроків у кременчуцьких батьків були різними — від кількох днів до 8 місяців. Під час розгляду чотири справи закрили, а двом батькам все ж таки доведеться сплатити штраф — у 17 та 34 грн відповідно.



Члени адміністративної комісії зазначили, що дитину треба реєструвати (щоб отримати свідоцтво про народження) протягом місяця з дня її народження, і це мають зробити не обов'язково батьки — можуть, наприклад, бабуся чи дідусь.