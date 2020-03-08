Диригент «Prime Orchestra» спустився у зал і дарував кременчужанкам білі троянди

Сегодня, 08:08 Просмотров: 669

8 березня у рамках свого шоу симфонічний оркестр виконав у Кременчуці як композиції, перевірені часом, так і сучасні хіти

Кременчуку пощастило – зі своєю концертною програмою «Музика любові» саме до нашого міста 8 березня приїхав симфонічний оркестр «Prime Orchestra», а отже, кременчуцьким кавалерам було куди запросити своїх дам у цей святковий день.

І не дивно, що зібрався повний зал, і навіть на балконі не було порожніх місць. 8 березня у Кременчуці артисти відіграли одразу два симфо шоу у МПК – у 16.00 та 20.00.





Протягом концерту музиканти та солісти Андрій Кудінов та Альона Лісняк виконували як відомі композиції, перевірені часом, так і «свіжі» сучасні хіти в оригінальному аранжуванні. І головну тему, яку виконавці бажали донести до своїх глядачів, була такою: кохання та музика неподільні і однаково прекрасні.

Prime Orchestra Кременчук, 8.03.2020 Симфо шоу «Музика любові» Gepostet von Екатерина Турубара am Sonntag, 8. M?rz 2020





Також у кременчужан була змога почути експеримент від «Prime Orchestra»: «для тих, для кого любов пульсує ритмами танцполу» діджей зіграв електронну музику – артисти виконали танцювальні хіти, які звучать з радіохвиль та у навушниках не лише українців, а усього світу (наприклад, пісню популярної нині співачки Біллі Айліш, «Titanium» від Sia).

Захоплені запальною музикою, глядачі постійно підтримували артистів бурними оваціями, вигуками «Браво!» та запаленими ліхтариками на телефонах. Окремо хотілося б виділити соло барабанщика – то був один з найпотужніших та найдрайвовіших моментів симфонічного шоу.





Диригент Денис Дорошенко розповів, що у соціальних мережах точилися дискусії навколо афіші майбутнього концерту «Музика любові». Люди гадали, чи на ній дійсно зображена скрипалька з «Prime Orchestra», чи це запрошена модель.





Денис Дорошенко розкрив секрет: як виявилося, усміхнена білявка – це топ-скрипалька, топ-модель, адміністратор «Prime Orchestra» Катерина Стронська.





Родзинкою музичного вечора став виступ диригента Дениса Дорошенка – він спустився у зал і, виконуючи пісню «Susanna», почав дарувати кременчужанкам білі троянди. Жінки були у захваті.