Авіаційна бригада з Полтавщини отримала відзнаку «За мужність та відвагу»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 340

831 бригада тактичної авіації, яка базується на Полтавщині, нагороджена почесною відзнакою «За мужність та відвагу». Відповідний Указ Президент України Володимир Зеленський підписав 15 червня.

- З метою гідного вшанування мужності та героїзму особового складу військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових завдань, постановляю: відзначити почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 831 бригаду тактичної авіації, – йдеться у документі.