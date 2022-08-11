Військові з інвалідністю внаслідок війни отримують більшу пенсію

Роз'яснення від Пенсійного фонду України
У військових розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Якщо вона настала внаслідок війни, розмір пенсійних виплат більший, ніж в інших випадках. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Військові з інвалідністю отримують такі пенсійні виплати:
Розмір пенсій військових з інвалідністю внаслідок війни:
Відповідно до закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія по інвалідності особам, звільненим з військової служби, призначається у разі настання інвалідності:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер