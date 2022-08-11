Військові з інвалідністю внаслідок війни отримують більшу пенсію

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 148

У військових розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Якщо вона настала внаслідок війни, розмір пенсійних виплат більший, ніж в інших випадках. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Військові з інвалідністю отримують такі пенсійні виплати:

I група - 70% сум грошового забезпечення;

II група - 60% сум грошового забезпечення;

III група - 40% сум грошового забезпечення.

Розмір пенсій військових з інвалідністю внаслідок війни:

I група - 100% сум грошового забезпечення;

II група - 80% сум грошового забезпечення;

III група - 60% сум грошового забезпечення.

Відповідно до закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія по інвалідності особам, звільненим з військової служби, призначається у разі настання інвалідності: