У Кременчуці встановлять меморіальну дошку Данилу Самойловичу, який рятував від чуми

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Вчора, 10 серпня, вирішили встановити скульптурне панно на честь Данила Самойловича, який врятував Кременчук від чуми. Рішення прийняли на комісії з питань найменування об’єктів топоніміки та увічнення пам'яті.

Вчитель української мови та керівник історико-краєзнавчого музею при гімназії №7 Тамара Іванівна Вібла на комісії розповіла цікаві факти з життя вченого та увіковічнення його пам'яті. За її словами, випускники у 2014 році збирали кошти, щоб становити памятник на честь Данила Самойловича, проте з початком російсько-української війни кошти витратили на амуніцію своїх же вупускників, які стали на захист держави (Дмитро Краснопольський та Юрій Химчук). Минулого року запланували встановити меморіальну дошку, як і Устимовичу. Графіка авторства Оксани Бойко стане початком для виготовлення і встановлення панно.

У Крюкові, де знаходиться дамба, стояло 9 бараків. Данило Самойлович лікував кременчужан та ввів цілий ряд заходів: лікарі носили певний одяг, відділяли хворих людей від здорових, щоб уникнути зараження. Так утворилося селище Карантин – у ньому жили пацієнти, інфіковані чумою. На тому місці, де наразі стоїть перше приміщення гімназії №7 (його звели у 1914 році), була висока каланча пожежної частини. Оскільки вважали, що краще чуму лікувати димом - тричі на день бараки обдавали димом.

Саме у Кременчуці завдяки ряду експериментів Данило Самойлович довів, що чума не передається повітрям, а інфікуватися цією хворобою можна при безпосередньому контакті з хворими або зараженими предметами.