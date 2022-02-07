У Крюкові створять панно, присвячене лікарю, який врятував Кременчук від епідемії чуми

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 299 Коментарів: 2

На це небайдужі кременчужани зібрали близько 9 тисяч грн

У Крюкові хочуть створити панно, присвячене вченому-лікарю Данилу Самойловичу, який врятував Кременчук від епідемії чуми та був членом 12 медичний академій світу. Про це розповіла ТЪ Тамара Віпла, яка працює вчителем української мови та літератури та керівником історико-краєзнавчого музею при Кременчуцькій гімназії №7.

У ті часи, коли до нашого міста приїжджала імператриця Катерина ІІ, уся лівобережна частина Кременчука захворіла на чуму (хвороба тоді бушувала в Європі), багато людей померло. У 1874 році князь Григорій Потьомкін звернувся до лікаря Данила Самойловича (його справжнє прізвище було Сушковський), який на той час боровся з інфекцією у різних містах – Москві, Одесі, Херсоні тощо.

Там, де зараз в Крюкові знаходиться дамба, стояло 9 бараків. За словами Тамари Віпли, Данило Самойлович там лікував кременчужан. Він ввів цілий ряд заходів: лікарі носили певний одяг, відділяли хворих людей від здорових, щоб уникнути зараження. Так утворилося селище Карантин – у ньому жили пацієнти, інфіковані чумою.

На тому місці, де наразі стоїть перше приміщення гімназії №7 (його звели у 1914 році), була висока каланча пожежної частини. Бо тоді вважали, що найкраще чуму лікувати димом. Тричі на день бараки обдавали димом.

- Якби він не робив ці заходи, вимерло б все місто, сотні тисяч людей загинули б. А так, дякуючи його мудрості і далекоглядності, Кременчук був врятований, - розповіла Оксана Бойко, яка створила ескіз з лікарем Самойловичем, що ілюструє цей матеріал.

Саме у Кременчуці завдяки ряду експериментів Данило Самойлович довів, що чума не передається повітрям, а інфікуватися цією хворобою можна при безпосередньому контакті з хворими або зараженими предметами.

Селище Карантин після подолання чуми проіснувало ще 100 років. Якщо встановити його історичні межі, то воно простягалося від пам'ятника козака, як їхати на Світловодськ, і до палацу імені Котлова.

Тож графіка авторства Оксани Бойко стане початком для виготовлення і встановлення скульптурного панно. Передбачається, що воно з'явиться «на перехресті трьох доріг» – там, де перетинаються вулиці Гайдамацька, Академіка Герасимовича і Чумацький шлях (на виїзді з Кременчука у бік Чечелевого).

- Це планується бути скульптурне панно, яке виконає Микола Степаненко. Воно буде барельєфом, виліплено, відлито з сучасних матеріалів. А як воно прикріплене буде – чи на камінь, чи на стіну, чи на якусь споруду – я ще не можу вам сказати, – прокоментувала Оксана Бойко.

Небайдужі кременчужани зібрали близько 9 тисяч грн на створення пам'ятного знаку, на ці гроші вже закупили матеріали, які передали Миколі Степаненку.