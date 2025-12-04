Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 5 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1–7.
квт. 287, 19А–28
просп. Лесі Українки, 65–71
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140.
вул. Віри Холодної, 33–66А
вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В
пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б.
проїзд Великокохнівський, 1–61
пров. Веселий, 10
пров. Володимира Кисельова, 2/3–6/4, 13
пров. Господарський, 3, 4
пров. Караванний, 1–48А
пров. Ринковий, 1/13
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Великокохнівська, 12–28А
вул. Дружинницька, 23А
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Експресівська, 47–58
вул. Енергетиків, 2А–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Кавказька, 1Б
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Максима Кривоноса, 58–92
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Перекопська, 40
вул. Петра Прокоповича, 1–31
вул. Размислова, 4
вул. Соломії Крушельницької, 44–79
вул. Східна, 13/24–38
вул. Хортицька, 3–28/56
просп. Полтавський, 159–187/2.
