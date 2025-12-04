Гречка та яйця дорожчають, а молоко та овочі знизились в ціні: моніторинг цін на Кременчуччині

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 4 грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.
Упродовж цього тижня на Кременчуччині спостерігається зниження цін на молоко та овочі борщового набору, а подорожчали яйця та гречка.
Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень
подорожчали:
подешевшали:
У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
Нагадаємо, тижнем раніше на Кременчуччині так само дорожчали яйця і гречка, до їх списку також додалося молоко і пальне.
