Гречка та яйця дорожчають, а молоко та овочі знизились в ціні: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 141

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 4 грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж цього тижня на Кременчуччині спостерігається зниження цін на молоко та овочі борщового набору, а подорожчали яйця та гречка.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

яйця курячі — на 1,65 грн за десяток;

крупа гречана — на 0,55 грн за кг.

подешевшали:

молоко — на 0,70 грн за кг;

буряк — на 0,18 грн за кг;

капуста — на 0,48 грн за кг;

цибуля — на 1,43 грн за кг;

морква — на 0,25 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, тижнем раніше на Кременчуччині так само дорожчали яйця і гречка, до їх списку також додалося молоко і пальне.