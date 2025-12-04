У Кременчуці завтра засяє головна ялинка

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 122

5 грудня у Кременчуці на центральній площі відкриють головну ялинку міста. Цьогоріч Різдвяні та Новорічні свята проходитимуть під гаслом «Захистимо разом Кременчуцьке небо!» — кожен охочий зможе підтримати донатом підрозділ сил ППО, що охороняє небо над містом. Про це повідомила пресслужба мерії.

Святкова ілюмінація — гірлянди на ялинці, підсвітка фонтану у сквері імені Олега Бабаєва та вулиці Соборної — працюватиме з 16.00. У разі відключень світла вона буде забезпечена електроенергією від генераторів, які надали місцеві підприємці.

Святкові локації та графік роботи

Резиденція Святого Миколая у Кременчуцькому краєзнавчому музеї:

5 грудня — 16.00–20.00

6 грудня — 10.00–20.00

7 грудня — 12.00–20.00

Новорічний ярмарок на центральній площі:

16.00–20.00 (у вихідні — 10.00–20.00).

Тут встановили будиночки, де продаватимуть каву та святкові смаколики.

Ковзанка просто неба — традиційно працюватиме протягом зимового періоду.

Нагадаємо, що охорону комунального майна забезпечуватиме «Муніципальна варта» з 15 листопада до 26 січня, а комунальники міського парку «Придніпровський» відповідатимуть за прибирання територій під час свят.