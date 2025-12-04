У Кременчуці завтра засяє головна ялинка

5 грудня у Кременчуці на центральній площі відкриють головну ялинку міста. Цьогоріч Різдвяні та Новорічні свята проходитимуть під гаслом «Захистимо разом Кременчуцьке небо!» — кожен охочий зможе підтримати донатом підрозділ сил ППО, що охороняє небо над містом. Про це повідомила пресслужба мерії.
Святкова ілюмінація — гірлянди на ялинці, підсвітка фонтану у сквері імені Олега Бабаєва та вулиці Соборної — працюватиме з 16.00. У разі відключень світла вона буде забезпечена електроенергією від генераторів, які надали місцеві підприємці.
Резиденція Святого Миколая у Кременчуцькому краєзнавчому музеї:
Новорічний ярмарок на центральній площі:
Ковзанка просто неба — традиційно працюватиме протягом зимового періоду.
Нагадаємо, що охорону комунального майна забезпечуватиме «Муніципальна варта» з 15 листопада до 26 січня, а комунальники міського парку «Придніпровський» відповідатимуть за прибирання територій під час свят.
