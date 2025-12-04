На Полтавщині судили чоловіка, який п'яним чіплявся до 9-річної дівчини

Обвинуваченому здалося, ніби дитина сміялася з нього

На Полтавщині винесли вирок чоловікові, який п'яним чіплявся до 9-річної дівчинки. Про це стало відомо із вироку Лохвицького районного суду від 1 грудня.

За матеріалами справи, 1 вересня близько 17.00 обвинувачений напідпитку вийшов з одного із місцевих кафе та попрямував до дитячого майданчика. Там він помітив 9-річну дівчинку: чоловікові здалося, що та сміється з його стану.

Після цього він підійшов до дитини ззаду, схопив її за волосся та тягнув упродовж кількох хвилин. Дівчинці стало боляче, і вона просила його відпустити, однак чоловік одразу цього не зробив. Лише згодом він послабив хватку, а дитина вирвалася та побігла до матері.

Під час інциденту на майданчику перебували інші діти, які стали свідками події.

Обвинувачений повністю визнав вину, написав заяву про згоду на спрощений розгляд і висловив каяття. Потерпіла та її законна представниця також погодилися на спрощену процедуру.

Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має двох малолітніх дітей і позитивно характеризується. Водночас обтяжуючими обставинами стали те, що правопорушення вчинене щодо малолітньої та у стані алкогольного сп’яніння.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України та призначив покарання йому покарання у вигляді 850 грн штрафу.

