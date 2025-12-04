ГО "Захист держави"
Із вдячністю за підтримку, що рятує життя
Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили чоловіка, який п'яним чіплявся до 9-річної дівчини

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 948

 

Обвинуваченому здалося, ніби дитина сміялася з нього

На Полтавщині винесли вирок чоловікові, який п'яним чіплявся до 9-річної дівчинки. Про це стало відомо із вироку Лохвицького районного суду від 1 грудня.

За матеріалами справи, 1 вересня близько 17.00 обвинувачений напідпитку вийшов з одного із місцевих кафе та попрямував до дитячого майданчика. Там він помітив 9-річну дівчинку: чоловікові здалося, що та сміється з його стану.

Після цього він підійшов до дитини ззаду, схопив її за волосся та тягнув упродовж кількох хвилин. Дівчинці стало боляче, і вона просила його відпустити, однак чоловік одразу цього не зробив. Лише згодом він послабив хватку, а дитина вирвалася та побігла до матері.

Під час інциденту на майданчику перебували інші діти, які стали свідками події.

Обвинувачений повністю визнав вину, написав заяву про згоду на спрощений розгляд і висловив каяття. Потерпіла та її законна представниця також погодилися на спрощену процедуру.

Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має двох малолітніх дітей і позитивно характеризується. Водночас обтяжуючими обставинами стали те, що правопорушення вчинене щодо малолітньої та у стані алкогольного сп’яніння.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України та призначив покарання йому покарання у вигляді 850 грн штрафу.

Нагадаємо, влітку на Полтавщині жінка побила сусідську дитину, бо та ніби-то зачіпала її сина.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх