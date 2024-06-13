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Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»

Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко

Сьогодні, 14:41
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Рішення влади підвищити тарифи на електроенергію не допоможе відновленню нашої енергосистеми та не припинить відключення світла. Це корупційне рішення, і воно мусить бути негайно скасоване!

На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» у своєму відео на Youtube-каналі, в якому заявила про неприпустимість підвищення тарифів, пояснила, чому вони піднялися, і запропонувала вихід із ситуації.

За її словами, для побутових потреб населення надається атомна електроенергія, а не електроенергія з теплових електростанцій, тому ніхто не має права включати в тарифи кошти на їхній ремонт. До того ж фінансування на це систематично надають наші західні партнери або державний бюджет. Лідерка «Батьківщини» пояснила, що для ремонту ТЕС є достатньо обладнання, і на це має піти не більше двох тижнів. Їх не запускають через недостатність систем протиповітряної оборони.

«Нам потрібні системи повітряної оборони, щоб з’явилося світло, а не підвищення тарифів на електроенергію», – зазначила Юлія Тимошенко.

Крім того, за її підрахунками, максимальна чесна ціна електроенергії має складати 97 копійок за кіловат, а не 4 гривні 32 копійки, як є зараз після підвищення.

«Жодних підстав для підвищення тарифів на електроенергію не існує, крім бажання ще і ще раз заробити на українцях», – переконана Юлія Тимошенко.

До першочергових причин підвищення тарифів вона відносить перетворення одного з найцінніших в Європі виробництв електроенергії державного підприємства «Енергоатом» в акціонерне товариство. Саме після цього рішення «нових облич» почалося безпричинне збільшення у платіжках українців сум на світло – з 1,4 грн/кВт до 2,64 грн/кВт, тепер уже 4,3 грн/кВт, а планує прем’єр-міністр Шмигаль підняти до 7-8 гривень.

«Але є і добра новина – все це можливо і потрібно виправити після перемоги, скасувавши всі ці закони і повернувши всі наші багатства українській нації. Тому високо тримаємо наш дух, перемагаємо у великій війні і після цього покінчимо з мародерами в тилу. Чоловіки-президенти багато чого наробили за часи свого правління. Після війни доведеться все це розгрібати та впорядковувати», – зазначила Юлія Тимошенко.

Крім того, вона зауважила, що так званий «ринок електричної енергії», який запрацював у 2019 році, був корумпованим, і зруйнував справедливу систему, яку лідерка «Батьківщини» запровадила, обіймаючи посаду віцепрем’єр-міністра паливно-енергетичного комплексу ще у 2000-х. Сьогодні ж влада відверто визнає, що за рахунок збільшення тарифу на електроенергію для простих українців має намір покрити вкрадені 50 мільярдів гривень – саме така сума заборгованості перед ринком електроенергії, зокрема перед «Енергоатомом».

«Щоб вивести всю багаторічну корупцію на чисту воду і притягнути винних до відповідальності, потрібно, щоб змінилась влада, але до завершення війні це, на жаль, неможливо. Спочатку треба перемогти у війни, а потім наводити фундаментальний професійний порядок в країні, вже без «нових облич», – додала лідерка партії.

Колишня прем’єрка навела перелік невідкладних кроків для покращення становища вітчизняної енергетичної галузі – впроваджуючи ефективні обдумані рішення, а не грабуючи власний народ.

Серед них, зокрема, захист енергетичної інфраструктури України системами ППО, повернення старої моделі енергоринку та скасування корупційного підвищення цін на транспортування електроенергії, запровадження надзвичайного стану в енергетиці України і створення єдиного Центру управління енергетичним комплексом країни на час війни, збільшення обсягу імпортного перетоку електроенергії з Євросоюзу, мотивація приватного сектору переходити на часткове або повне заміщення мережевої електроенергії своєю, обмеження використання електроенергії об’єктами некритичної інфраструктури, а також впровадження «розумних» лічильників, «мотиваційних тарифів», які стимулюють економію електроенергії, тощо.

Але, за словами Юлії Тимошенко, не менш важливо здійснити перевірку всіх фінансів у системі енергетики, з чим має впоратися ініційована «Батьківщиною» спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради, якщо її створення не заблокує фракція «Слуга народу».

«В української нації завжди є шанс зробити все, як слід, як в процвітаючій європейській країні. І ми це зробимо. Ви самі знаєте, потрібно просто не упустити наступний після війни шанс», – резюмувала Юлія Тимошенко.

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Теги: Батьківщина тарифи на електроенергію Юлія Тимошенко

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Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Сьогодні, 14:41
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