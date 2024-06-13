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Понад 11 млн грн податку не доплатили цьогоріч підприємці області при виплаті зарплат

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 101

 

Усі відповідні кошти працедавцям довелося донарахувати

На Полтавщині підприємці не доплатили понад 11 мільйонів гривень податків під час виплати заробітних плат своїм працівникам. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

Із січня до травня 2024 року під час перевірок податківці встановили 41 випадок порушень під час сплати податків. Усі недоплачені кошти підприємцям довелося таки перерахувати:

  • 11 млн 357,4 тис. грн — податок на доходи фізичних осіб;
  • 919,4 тис. грн — військовий збір;
  • 24,2 тис. грн — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Податківці постійно тримають на контролі легалізацію виплат заробітної плати й зайнятості населення, а також проводять роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо офіційного працевлаштування та сплати податків у повному обсязі.

Завдяки проведеній роботі податківців підприємці офіційно працевлаштували 153 працівників. Це забезпечило додаткові надходження до бюджету ПДФО в сумі 391,1 тис. грн, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 478,0 тис. грн та військового збору — 32,6 тис. гривень.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що українцям можуть підвищити ставки деяких основних податків. Відповідні пропозиції розробляють в Міністерстві фінансів і незабаром передадуть їх на розгляд до Верховної Ради.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: news.dtkt.ua
Теги: податки виплати зарплати податкова ДПСУ
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