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В Україні можуть підвищити ставки основних податків: скільки доведеться платити українцям

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 288

 

Відповідні пропозиції розробляють в Міністерстві фінансів і незабаром передадуть на розгляд до Верховної Ради

Українцям можуть підвищити ставки деяких основних податків. Відповідні пропозиції розробляють в Міністерстві фінансів і незабаром передадуть їх на розгляд до Верховної Ради

Про це пише OBOZ.UA, посилаючись на свої джерела в уряді. Підвищення податків має компенсувати витрати на оборону країни, які зростають.

Що підвищать

ПДФО та військовий збір. Зараз українці платять 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору. В сумі податкове навантаження складає 19,5%. При цьому якщо ПДФО розподіляється між місцевим, обласним та державним бюджетом, то військовий збір напряму йде до державного бюджету на потреби оборони.

- Військовий збір буде підвищено до 5%. Пропонується підвищувати саме військовий збір, щоби всі зібрані кошти йшли на оборону, а не в місцеві бюджети, – повідомив високопоставлений співрозмовник OBOZ.UA в уряді.

Тобто, загальне оподаткування доходів (ПДФО та військовий збір) складе 23%.

Це означає, якщо зараз українець із доходу в 10 тис. грн має заплатити 1 950 грн податку (18% + 1,5%), то за новими правилами це буде 2 300 грн (18% + 5%). 

- Не стоїть питання, популярний чи непопулярний це крок. Це необхідно робити, щоби захистити державу, – кажуть в уряді.

ПДВ. Зараз українці платять податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%. Цей податок платить бізнес, однак його вартість відображається в цінниках на всі товари. Точне рішення, на яку суму треба підвищити податок, поки що не ухвалили.

- Або на 2%, або на 3%. Не менше, – каже співрозмовник видання в уряді.

Скільки грошей не вистачатиме в бюджеті на оборону, точно невідомо. Але, у виданні припускають, що йдеться про близько 400 млрд грн. Підвищення ПДВ на 2% може збільшити бюджет України приблизно на 70 млрд грн. Якщо ж ПДВ зросте на 3%, то бюджет може отримати понад 100 млрд грн.

Збільшення ставки військового збору до 5%, ймовірно, може принести в державний бюджет додатково близько 94 млрд грн.

В уряді зараз зважають на можливості бізнесу та ситуацію з інфляцією.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує витратити на армію, оборону та безпеку майже 1,7 трлн грн. Проте рівень доходів загального фонду державного бюджету цього року очікуються на рівні 1,575 трлн грн. Тож усі податки та інші платежі, які заплатять у 2024 році українці та український бізнес, спрямують на оборону країни, проте цього не вистачає.

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Автор: Віктор Крук
Теги: податки ПДФО військовий збір ПДВ уряд
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