Усі податки, які надійдуть до держбюджету України у 2024 році, витратять на оборону

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 97

Інші витрати держбюджету планують профінансувати коштом фінансової допомоги від союзників та міжнародних партнерів

У 2024 році Україна планує витратити на армію, оборону та безпеку майже 1,7 трлн грн. Про це повідомляє «Урядовий портал».

Проте рівень доходів загального фонду державного бюджету наступного року очікуються на рівні 1,575 трлн грн. Тож усі податки та інші платежі, які заплатять наступного року українці та український бізнес, спрямують на оборону країни. Проте їх не вистачить, а тому уряд залучить на оборонні потреби кошти, отримані через розміщення військових облігацій, дивідендів від держкомпаній, прибутку НБУ, приватизації державного майна тощо.

Усі інші видатки держави допоможуть профінансувати міжнародні партнери.

У Кабміні нагадують, що у 2023 році економіка України відновлювалася швидше, ніж очікувалося, бізнес та громадяни платили більше податків, і країні вдалося залучити кошти від міжнародних партнерів для фінансування невійськових видатків. Завдяки цьому уряд у 2023 році постійно збільшував оборонний бюджет. Так, якщо у 2023 році на армію, оборону та безпеку було заплановано витратити 1,1 трлн грн, то за 10 місяців поточного року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони перевищили 1391 млрд грн.

Наступного року потреби оборони та безпеки країни значно вищі — заплановано витратити майже 1,7 трлн грн.

Тож, у 2024 році, так само як і у 2023 — кожну гривню з власних надходжень держбюджету спрямують на перемогу України.

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада України схвалила у другому читанні проєкт закону про державний бюджет України на 2024 рік (№ 1000). Згідно з ним доходи бюджету України складатимуть 1,768 трлн грн, а видатки — 3,35 трлн грн. Таким чином дефіцит державного бюджету на 2024 рік складатиме 1,57 трлн грн.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, без подальшої фінансової підтримки з боку союзників Україні у 2024 році загрожує бюджетна «діра» розміром $29 млрд.

Зовнішні запозичення наступного року передбачені на рівні $41 млрд.

На протидію військовій агресії РФ у наступному році передбачені видатки на рівні $41 млрд. Росія запланувала свої військові витрати у 2024 році на рівні $115 млрд.