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Кременчук, Гроші

Скільки планують витратити у Кременчуці у 2024 році на сфери освіти, спорту та культури

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 208

 

Остаточно бюджет на 2024 рік ухвалять на сесії Кременчуцької міської ради 15 грудня

Скільки планують витратити у Кременчуці у 2024 році на сфери освіти, спорту і культури, стало відомо під час засідання комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації.

Освіта

На сферу освіти у міському бюджеті наразі заклали 512 млн грн. Щодо субвенції з державного бюджету на освітню галузь, у 2022 році Кременчук отримав 526 млн гривень, у 2023 році — 309 млн грн, у 2024 році планується 364 млн грн, а також +55 млн грн на заробітні плати. Директор міського департаменту освіти Геннадій Москалик розповів, що до Кременчука також надійшло 1,3 млн грн субвенції на закупівлю обладнання для кабінетів географії, математики, біології для середньої школи.

На облаштування укриттів у навчальних закладах Кременчука загалом виділили 92 млн грн, і 44 млн грн з цієї суми вже заплатили підрядникам за виконані роботи.

Спорт

53 млн грн «просить» спорт на наступний рік. Збираються виплачувати спортсменам стипендії у повному обсязі.

Культура 

На сферу культури запланували витратити 108 млн грн, заклавши сюди обов’язкові надбавки працівникам, але це не остаточний варіант. Ця сума на 2024 рік вочевидь зросте, бо зараз вирішують питання про передачу парку «Кагамлицький» у підпорядкування управління культури та туризму (до цього розпорядником коштів був виконком). На цей парк виділяють близько 2 млн грн, проте він фінансується з двох джерел — Державного фонду охорони навколишнього природного середовища і міського бюджету.

На діяльність Інституту розвитку Кременчука у наступному році планують спрямувати близько 2,5 млн гривень.

У сферах спорту, освіти на культури у наступному році не передбачені капітальні ремонти.

Остаточно бюджет на 2024 рік ухвалять на сесії Кременчуцької міської ради 15 грудня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ua-energy.org
Теги: бюджет фінансування освіта культура спорт Інститут розвитку Кременчука
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