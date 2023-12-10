У Кременчука можуть з’явитися міста-побратими у Німеччині, Іспанії та Італії

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У липні наступного року у французьке місто Клермон-Ферран вирушить митець з Кременчука, який житиме там місяць і займатиметься творчістю

У Кременчука можуть з’явитися міста-побратими у Німеччині, Іспанії та Італії. Про це під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади розповів директор Інституту розвитку Кременчука Павло Бедрацький:

— У нас уже на стадії завершення перемовини щодо встановлення побратимських зв’язків з двома містами у Німеччині.

Та додав, що назви міст поки тримають у секреті і розкриють, коли німецька сторона остаточно ухвалить рішення. Інститут розвитку Кременчука планує у першому кварталі 2024 року підписати дві побратимські угоди з містами Німеччини.

— Співпраця також триває з іспанським і італійським містом. Там трішки менше у нас успіхів, але ми продовжуємо, — повідомив Павло Бедрацький.

Він зазначив, що раз у квартал Кременчук отримує від міст-побратимів гуманітарну допомогу або іншу підтримку — наприклад, долучення до різноманітних проєктів.

Нагадаємо, у Кременчука з’явилося ще одне місто-побратим — Клермон-Ферран — цього разу у Франції.

У липні 2024 року у Клермон-Ферран вирушить митець з Кременчука, який житиме там місяць і займатиметься творчістю. Хто саме поїде, визначатимуть на конкурсній основі. У 2028 році Клермон-Ферран прагне стати культурною столицею Європи і залучає до співпраці у цьому напрямку усі свої партнерські міста.

Крім того, Кременчук долучився до міжнародних інституцій — Міжнародної асоціації міст «Мішлен» (це велика організація, яка охоплює понад 56 міст по усьому світу), Асоціації європейських міст «Альда», співпрацює з дипломатичними установами.

Ще один напрямок діяльності — залучення інвестицій від міжнародних організацій. Міжнародна фінансова корпорація надає фінансування — понад 40 млн грн — на облаштування гуртожитку для переселенців на вулиці Троїцькій, 71/73.

До кінця року планують закінчити виготовлення проєктно-кошторисної документації за рахунок міського бюджету (за 1,3 млн грн) потім провести тендер серед підрядників. Після цього можна буде одразу запитувати 70% від суми гранту. У серпні наступного року реконструкція житлових приміщень в гуртожитку має бути завершена.

І зараз вирішується питання про включення до грантової угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією додаткових об'єктів.