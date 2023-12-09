Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Кременчуцьке райуправління ДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 58

 

Порушення цих правил – одна з головних причин пожеж та загибелі людей у холодну пору року

Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення — досить поширена причина виникнення пожеж в холодну пору року. Причина пожежі зазвичай криється в порушенні правил експлуатації пічного опалення у приватному житловому секторі.

Кременчуцьке районне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з метою попередження пожеж від пічного опалення нагадує правила пожежної безпеки.

- У багатьох житлових будинках, які мають пічне опалення, необхідно звернути увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час улаштовування печей та їх експлуатації. Пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщини, а також у результаті застосування для розтоплювання печей горючих і легкозаймистих рідин, випаданні з топки або зольника вуглин, - зазначається у зверненні.

Рятувальники ДСНС нагадують, що під час опалювального сезону потрібно перевірити справність печі і димоходу, відремонтувати їх, почистити сажу, замазати тріщини глиняно-пісочним розчином, побілити димову трубу на горищі та вище.

 

Якщо ви користуєтесь пічним та газовим опаленням, то необхідно запам’ятати такі правила:

  • перед початком, а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання;
  • біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 м;
  • усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;
  • попіл та шлаки, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця.

Під час використання пічного та газового опалення не допускається:

  • залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними дітям;
  • користуватися печами, які мають тріщини;
  • розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
  • сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
  • застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;
  • здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки;
  • зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;
  • не закривати вентиляційні решітки і не заклеювати кватирки в приміщенні, де встановлені газові прилади;
  • перед запалюванням газового приладу слід відкрити вікно чи кватирку і перевірити провітрювач, який встановлений у пластиковій рамі (повинен бути відкритим та допускати повітря у приміщення), опісля — перевірити наявність тяги у вентиляційному димовому каналі і лише після цього запалювати газовий прилад.

- Дотримуйтесь правил пожежної безпеки! Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі! Бережіть себе та своїх близьких! При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, - закликають рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, 11 листопада в приватному будинку селища Нові Санжари на Полтавщині знайшли тіла трьох людей без ознак життя — 28-річну жінку, 30-річного чоловіка та 2-річну дитину. Поліція попередньо встановила, що задимлення, ймовірно, сталося через порушення правил використання пічного опалення.

На Полтавщині у пожежі загинула родина
0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: ДСНС пожежі пічне опалення правила
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх