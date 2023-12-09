Кременчуцьке райуправління ДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення

Порушення цих правил – одна з головних причин пожеж та загибелі людей у холодну пору року
Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення — досить поширена причина виникнення пожеж в холодну пору року. Причина пожежі зазвичай криється в порушенні правил експлуатації пічного опалення у приватному житловому секторі.
Кременчуцьке районне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з метою попередження пожеж від пічного опалення нагадує правила пожежної безпеки.
- У багатьох житлових будинках, які мають пічне опалення, необхідно звернути увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час улаштовування печей та їх експлуатації. Пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщини, а також у результаті застосування для розтоплювання печей горючих і легкозаймистих рідин, випаданні з топки або зольника вуглин, - зазначається у зверненні.
Рятувальники ДСНС нагадують, що під час опалювального сезону потрібно перевірити справність печі і димоходу, відремонтувати їх, почистити сажу, замазати тріщини глиняно-пісочним розчином, побілити димову трубу на горищі та вище.
Якщо ви користуєтесь пічним та газовим опаленням, то необхідно запам’ятати такі правила:
- перед початком, а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання;
- біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 м;
- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;
- попіл та шлаки, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця.
Під час використання пічного та газового опалення не допускається:
- залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними дітям;
- користуватися печами, які мають тріщини;
- розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;
- здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки;
- зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;
- не закривати вентиляційні решітки і не заклеювати кватирки в приміщенні, де встановлені газові прилади;
- перед запалюванням газового приладу слід відкрити вікно чи кватирку і перевірити провітрювач, який встановлений у пластиковій рамі (повинен бути відкритим та допускати повітря у приміщення), опісля — перевірити наявність тяги у вентиляційному димовому каналі і лише після цього запалювати газовий прилад.
- Дотримуйтесь правил пожежної безпеки! Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі! Бережіть себе та своїх близьких! При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, - закликають рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, 11 листопада в приватному будинку селища Нові Санжари на Полтавщині знайшли тіла трьох людей без ознак життя — 28-річну жінку, 30-річного чоловіка та 2-річну дитину. Поліція попередньо встановила, що задимлення, ймовірно, сталося через порушення правил використання пічного опалення.