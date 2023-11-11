На Полтавщині у пожежі загинула родина

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11 листопада в приватному будинку селища Нові Санжари знайшли тіла трьох людей без ознак життя — 28-річну жінку, 30-річного чоловіка та 2-річну дитину. Про це повідомили в обласній поліції.

До правоохоронців надійшло повідомлення від жителів села Нехвороща про задимлення у житловому будинку, в якому можуть перебувати люди. Поліція попередньо встановила, що задимлення, ймовірно, сталося через порушення правил використання пічного опалення.

Наразі тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Причини та обставини трагедії з’ясовують слідчі.