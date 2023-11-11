У Миргороді біля покинутої багатоповерхівки знайшли тіло дівчини

Вночі 11 листопада біля покинутої багатоповерхівки в одному з мікрорайонів Миргорода місцеві жителі знайшли тіло дівчини. Про це повідомили в обласній поліції.
Правоохоронці встановили особу померлої. Нею виявилась 18-річна місцева мешканка. Під час візуального огляду на тілі дівчини виявили травми, характерні для падіння з висоти. Наразі тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Обставини та причини смерті дівчини з’ясовує слідство.
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