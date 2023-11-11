У помешканні для ВПО у Кременчуці замінять вікна за понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 159

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської громади



На житло для вимушених переселенців, що розташований на пров. Тецівському, 4, витратять 515 тис. 386 грн. Там планують встановити нові вікна. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Кременчуцької міської ради 10 листопада. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської громади. Ще у травні цього року кременчуцька влада викупила будівлю на провулку Тецівському під житло для переселенців за 9 млн грн.

Поділитись новиною



