У Кременчуці викуплять будівлю на провулку Тецівському під житло для переселенців за 9 млн грн

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 361

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 19 травня 2023 року, затвердили рішення міськвиконкому про виділення 9 млн 226 тисяч грн на придбання у комунальну власність адміністративно-службової будівлі загальною площею 1720 квадратних метрів, яка знаходиться на провулку Тецівському, 4а.

Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади за статтею видатків, пов’язаною з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам та евакуйованим особам у зв’язку з введенням воєнного стану.

Нагадаємо, 21 квітня 2023 року Кременчуцька міська рада затвердила рішення міськвиконкому про виділення зі Стабілізаційного фонду 901 тисячі грн для сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні на придбання цієї адміністративно-господарчої будівлі. Власником цієї двоповерхової будівлі є АТ «Укртранснафта». Будівля продавалася через аукціон (електронні торги Prozorro.Продажі).