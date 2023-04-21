У Кременчуці під житло для переселенців переобладнають будівлю на провулку Тецівському

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 145

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 21 квітня 2023 року, затвердили рішення міськвиконкому про виділення 901 тисячі грн для сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні на придбання адміністративно-господарчої будівлі, яка знаходиться на провулку Тецівському, 4а.

Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади за статтею видатків, пов’язаною з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам.

Зазначену двоповерхову будівлю загальною площею 1720 квадратних метрів її власник АТ «Укртранснафта» виставив на аукціон (електронні торги Prozorro.Продажі).

Нагадаємо, що у лютому 2023 року міськвиконком виділив 1 млн 723 тисяч грн для сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. А 10 березня депутати Кременчуцької міської ради затвердили рішення міськвиконкому про виділення 17 млн 735 тисяч грн для сплати за придбану на аукціоні у комунальну власність колишню Автозаводську поліклініку. Будівля має загальну площу 7121 квадратний метр й буде переобладнана під житло для внутрішньо переміщених осіб.