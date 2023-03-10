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У Кременчуці під житло для переселенців викупили будівлю Автозаводської поліклініки за 17 млн грн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 567

 

Будівля поліклініки придбана у комунальну власність міста

Кременчуцька міська рада на позачерговій сесії, яка відбулася 10 березня, затвердила рішення міськвиконкому про виділення 17 млн 735 тисяч грн для сплати за придбану на аукціоні у комунальну власність колишню Автозаводську поліклініку, яка наразі не використовується за призначенням. Будівля має загальну площу 7121 квадратний метр й буде переобладнана під житло для внутрішньо переміщених осіб. Кошти на її купівлю виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Нагадаємо, у лютому міськвиконком виділив 1 млн 723 тисяч грн для сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.

Будівлю колишньої Автозаводської поліклініки переобладнають під житло для переселенців
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком поліклініка ВПО переселенці
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