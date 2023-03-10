У Кременчуці під житло для переселенців викупили будівлю Автозаводської поліклініки за 17 млн грн

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 567

Кременчуцька міська рада на позачерговій сесії, яка відбулася 10 березня, затвердила рішення міськвиконкому про виділення 17 млн 735 тисяч грн для сплати за придбану на аукціоні у комунальну власність колишню Автозаводську поліклініку, яка наразі не використовується за призначенням. Будівля має загальну площу 7121 квадратний метр й буде переобладнана під житло для внутрішньо переміщених осіб. Кошти на її купівлю виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Нагадаємо, у лютому міськвиконком виділив 1 млн 723 тисяч грн для сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.