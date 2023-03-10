На 12 років засудили кременчужанина, який вбив та сховав тіло матері

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На початку березня засудили кременчужанина, який у 2021 році вбив власну матір, а її тіло сховав під купою сміття. Згідно з судовим реєстром, в ніч з 4 на 5 серпня 2021 року обвинувачений 25-річний кременчужанин був разом з матір'ю. Близько 4.00 почали сваритися, і хлопець вирішив піти на вбивство. Зловмисник взяв сокиру та її обухом вдарив мати по голові. Від удару потерпіла впала на підлогу, а син продовжив з неї знущатися – декілька разів ударив ногами та руками. Потім він взяв шматок тканини, який обмотав навколо шиї матері та задушив її. Щоб приховати злочин, чоловік сховав тіло у колодязі, закидав його особистими речами загиблої та сміттям.

Обвинувачений в залі суду свою вину не визнав. За його словами, вони з мамою посварилися на ґрунті того, що він викрадав речі з дому, мав проблеми з роботою і заробітком.

Наступні два тижні він проживав то у дівчини, то у знайомого, то на даху будинку.

Чоловіку призначили 12 років ув’язнення. До набрання вироком законної сили, засуджений сидітиме під вартою.