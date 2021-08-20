У Кременчуці попрощалися з військовою Зореславою Довгаль, а в цей час її вбивцю взяли під варту

Сьогодні, 20:52 Переглядів: 294

Сьогодні, 20 серпня, у Кременчуці попрощалися з військовою Зореславою Довгаль. Жінка проходила службу у військові частині 1546 (107 реактивна бригада, яка базується у Кременчуці). У 2019 році Зореслава служила у Червоному Лимані на Донеччині.

- Вона була дуже чудовою дочкою, мамою, бабусею. У неї троє внуків. Та доля так розпорядилася, що була вона на передовій, але повернулася жива. А це дома свою смерть прийняла. Таку тяжку. Душогуб задушив і вбив - сказала журналістам Суспільного мати загиблої Світлана Коваль.

- Зоряна відбувала службу у військові частині 1546 міста Кременчук. На посаді кухарки господарчого відділення мого дивізіону. Вона – кухар, готувала їсти військовослужбовцям, як в пункті дислокації, так і під час виконання обов’язків у зоні ООС. Була життєрадісною і готова захищати свою Батьківщину, − каже командир четвертого ракетного-дивізіону Григорій Панченко.

У жінки залишилася мати, брат, двоє дітей та троє онуків. Нині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Санкція - від 7 до 15 років позбавлення волі.

Військову відспівали у Свято-Миколаївському соборі, а згодом поховали на Свіштовському цвинтарі у секторі Героїв. Поки жінку ховали у цей час в Автозаводському суді обирали запобіжний захід її сину вбивці.

25-річного Кирила підозрюють у вбивстві матері.

На суді прокурор зачитав висновок судмедекспертів щодо загибелі Зоряни Довгаль, смерть настала внаслідок асфіксії: повішення, удавлення та задушення.

- У ході розмови близько 4 години ранку між ними на ґрунті раптово виниклих неприємних відносин виникла сварка. Взяв у руки сокиру, яка була у приміщенні, спричинив останній тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми. Взяв до рук шматок тканини, яку обмотав навколо шиї потерпілої, − повідомив прокурор Олександр Пожаров.

Усе це сталося у селі Садки, що неподалік Кременчука. Тіло 48-річної жінки правоохоронці знайшли 17 серпня на дні криниці, яке було прикидане побутовим сміттям. Поряд були особисті речі та документи загиблої. Її розшукували 12 днів.

Суддя Наталія Вінтоняк підтримала клопотання й залишила підозрюваного під вартою без права внесення застави. Хлопець буде у слідчому ізоляторі щонайменше до 16 жовтня. Кирило Довгаль свою провину під час засідання не заперечував.