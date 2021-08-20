У Кременчуці попрощалися з військовою Зореславою Довгаль, а в цей час її вбивцю взяли під варту

Сьогодні, 20 серпня, у Кременчуці попрощалися з військовою Зореславою Довгаль. Жінка проходила службу у військові частині 1546 (107 реактивна бригада, яка базується у Кременчуці). У 2019 році Зореслава служила у Червоному Лимані на Донеччині.
У жінки залишилася мати, брат, двоє дітей та троє онуків. Нині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Санкція - від 7 до 15 років позбавлення волі.
Військову відспівали у Свято-Миколаївському соборі, а згодом поховали на Свіштовському цвинтарі у секторі Героїв. Поки жінку ховали у цей час в Автозаводському суді обирали запобіжний захід її сину вбивці.
25-річного Кирила підозрюють у вбивстві матері.
На суді прокурор зачитав висновок судмедекспертів щодо загибелі Зоряни Довгаль, смерть настала внаслідок асфіксії: повішення, удавлення та задушення.
Усе це сталося у селі Садки, що неподалік Кременчука. Тіло 48-річної жінки правоохоронці знайшли 17 серпня на дні криниці, яке було прикидане побутовим сміттям. Поряд були особисті речі та документи загиблої. Її розшукували 12 днів.
Суддя Наталія Вінтоняк підтримала клопотання й залишила підозрюваного під вартою без права внесення застави. Хлопець буде у слідчому ізоляторі щонайменше до 16 жовтня. Кирило Довгаль свою провину під час засідання не заперечував.