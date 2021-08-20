Де в Кременчуці не буде світла 21 серпня: адреси

Сьогодні, 18:47 Переглядів: 653

«Полтаваобленерго»‎ попереджає, що 21 серпня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.



З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: