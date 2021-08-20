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Кременчук

Де в Кременчуці не буде світла 21 серпня: адреси

Сьогодні, 18:47 Переглядів: 653

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго»‎ попереджає, що 21 серпня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Ціолковського;
  • вул. Харківська;
  • вул. Автозаводська;
  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Кронштадська;
  • вул. Деповська;
  • вул. Військова;
  • вул. Ново-Іванівська;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Ново-Іванівський;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Силікатний;
  • пров. Редутний;
  • пров. Ціолковського.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень Полтаваобленерго
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