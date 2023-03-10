Допомога з-за кордону: у разі блекауту Кременчук буде забезпечений питною водою

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 19

Сьогодні, 10 березня, на один з об'єктів «Кременчукводоканалу» передали чотири генератори від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Їх потужність - 416, 512 та два по 250 кВТ.

— Загальний ефект від роботи цих генераторів охопить більше ніж 250 тисяч споживачів комунального підприємства, — розповів на презентації Юрій Руденко, керівник офісу Міжнародної організації з міграції у Дніпрі.

Як розповів міський голова Віталій Малецький, завдяки цьому обладнанню Кременчук у разі блекауту буде забезпечений питною водою.

— До цього ми мали можливість у разі блекауту постачати тільки технічну воду, — сказав він. — Завдяки Міжнародній організації з міграції ми можемо дати тиск і забезпечити кременчужан очищеною питною водою в будь-якій ситуації.

Зазначимо, що три генератори вже встановлені на інших потужностях КП «Кременчукводоканал».

Відтепер у разі знеструмлення міста воду можна безперебійно подавати не лише на перші поверхи, а й на верхні. Якщо вдасться придбати додаткові потужності, то водою можна буде забезпечити навіть 9-14 поверхи.

— Цей генератор — це про сталість роботи інфраструктури міста і в літній період. Фактично цим генератором ми замикаємо ланцюжок, який складається з кількох ланок. Це водозабір, на який ми поставили генератор, наданий нашими партнерами, водоочисна станція, яка завдяки генератору працює незалежно від наявності електрики, на станції перекачування ми фіналізуємо цей процес. Дякуємо колегам, — сказав міський голова.

За даними директора КП «Кременчукводоканал» Романа Міхєєва, для повної енергонезалежності водопровідно-каналізаційного господарства місту потрібно ще близько 15 мобільних генераторів на інші станції перекачування.

Під час передачі генераторів був присутній заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик.

— Ми презентуємо сьогодні результат нашої спільної роботи з міською владою та міжнародними партнерами. Попри те, що опалювальний сезон вже на фінішній прямій, до нового опалювального сезону потрібно готуватися вже. Подібні генератори — дуже потрібні, і підтримка міжнародних партнерів у цьому — ключова.

Він зазначив, що Кременчук, на жаль, є епіцентром ракетних обстрілів, і тому підтримка такого міста як наше є дуже важливою.

За словами Віталія Малецького, з МОМ місто співпрацює у різних напрямках — це і надання гуманітарної допомоги, і підготовка міста до опалювального сезону.

Зазначимо, що представництво МОМ в України працює за підтримки представництва Канади в Україні та Українського гуманітарного фонду.