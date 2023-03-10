Допомога з-за кордону: у разі блекауту Кременчук буде забезпечений питною водою

Сьогодні, 10 березня, на один з об'єктів «Кременчукводоканалу» передали чотири генератори від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Їх потужність - 416, 512 та два по 250 кВТ.
Як розповів міський голова Віталій Малецький, завдяки цьому обладнанню Кременчук у разі блекауту буде забезпечений питною водою.
Зазначимо, що три генератори вже встановлені на інших потужностях КП «Кременчукводоканал».
Відтепер у разі знеструмлення міста воду можна безперебійно подавати не лише на перші поверхи, а й на верхні. Якщо вдасться придбати додаткові потужності, то водою можна буде забезпечити навіть 9-14 поверхи.
За даними директора КП «Кременчукводоканал» Романа Міхєєва, для повної енергонезалежності водопровідно-каналізаційного господарства місту потрібно ще близько 15 мобільних генераторів на інші станції перекачування.
Під час передачі генераторів був присутній заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик.
Він зазначив, що Кременчук, на жаль, є епіцентром ракетних обстрілів, і тому підтримка такого міста як наше є дуже важливою.
За словами Віталія Малецького, з МОМ місто співпрацює у різних напрямках — це і надання гуманітарної допомоги, і підготовка міста до опалювального сезону.
Зазначимо, що представництво МОМ в України працює за підтримки представництва Канади в Україні та Українського гуманітарного фонду.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер