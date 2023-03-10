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«Наче сонячний промінчик»: у Кременчуці попрощались з молодшим сержантом Василем Коржем

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 129

Загинув під час потужного артобстрілу

10 березня Кременчук попрощався з 27-річним молодшим сержантом Василем Коржем. З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, чоловік перший прийшов до Кременчуцького районного ТЦК, там його назначили в роту охорони військкомату. За деякий час Василя відправили у бойову зону. 3-го березня 2023 року він загинув під час потужного артобстрілу, поблизу населеного пункту Красногорівка, Донецької області.

   

Сьогодні ми проводжаємо в останню путь молодшого сержанта Василя Коржа. Він народився 13 липня 1995 року в селі Оболонь, Семенівського району. Тривалий час працював на різних підприємствах Кременчука, але с початку війни пішов воювати. Ми з ним так спілкувались, наскільки це можливо між сержантом та офіцером, була така собі дружба з ним. Це була дуже світла людина, був як сонячний промінчик: завжди посміхався, був гарним у спілкуванні, таких, мабуть, вже немає. Сьогодні військові на милицях та перев'язані повернулись з зони бойових дій, аби провести в останню путь Василя. Вічна пам'ять нашому герою, розповів військовослужбовець з позивним «Художник».

Василь Корж навчався у Кременчуцькому ВПУ №7 та здобув диплом кваліфікованого робітника за професією столяр будівельний, паркетник.

 

Вперше я побачив Василя у серпні 2010 року, коли йшов набір в училище за різними професіями. Він приїхав разом з товаришем. Тоді Вася вирішив, що він буде верстатником широкого профілю, а його товариш пішов на іншу спеціальність. Провчився Василь на верстатника місяць чи два, а потім вирішив перевестися до товариша і навчатись на столяра. Він завжди був з посмішкою, добрий, чуйний, привітний та дуже відповідальний. Після випуску я рідко його бачив. Колись зустрів, він працював у «Маркетопті», потім зустрів уже в іншому місці працював, а потім він поїхав до Польщі працювати. Я не знав, що він пішов воювати, мені лише прийшла сумна звістка, що Василь загинув. Вічна пам'ять нашому герою, пригадав директор ВПУ №7, Микола Несен.

Багато чого розповів про загиблого і його товариш, військовослужбовець з позивним «Граф».

 

Ми познайомились 24 лютого 2022 року, коли ми всі приїхали у військкомат. А 25 лютого у нас уже була рота, він був як сержант і всіх нас збирав. Був таким веселим і позитивним хлопцем. Ми стільки з ним переговорили... Як товариш він дуже позитивний, хороший, запитував у мене завжди якісь поради. Дуже кохав доньку та сім'ю. Коли я приїжджав на лікування, завжди телефонував Василю, він приїжджав до мене. Був одним із кращих, розповів військовослужбовець.

Також, чоловік пригадав, як вони разом з Василем організовували весілля для співслужбовців. 

Василь завжди все організовував, перед весіллям поїхали троянд набрали, підготували якесь шоу. Тому що життя таке... сьогодні ти є, а завтра тебе немає. Тож хотілось, щоб все запам'яталось. Дуже шкода, згадував військовослужбовець з позивним «Граф».

Також, за плечима Василь Корж мав досвід служби в АТО, там він був артилеристом й отримав нові знання, які допомагали йому воювати.

Коли людина воєнна, вона завжди в усьому добре розбирається. З ним можна було проконсультуватись, він розрізняв за звуком який боєприпас вилетів. Він дуже начитана людина та великий спеціаліст, хоча й був молодим. Він наче напитував себе усім хорошим, був душею нашої компанії, всі у нашій роті його любили, всі без винятку. Одним словом він людина душа. Вічна пам'ять герою! зазначив військовослужбовець з позивним «Граф».

До речі Василь Корж мав позивний «Барбер». Оскільки часто когось підстригав та «наводив красу». Попрощатись із загиблим сьогодні прийшли родичі, колишні одногрупники, друзі та співслужбовці.

 

Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України. У Василя Коржа залишилися дружина, донька, мати та вітчим, який також військовий.

 

А у пам'ять про загиблого захисника України Василя Коржа, військовослужбовець з позивним «Зоряний» зробив відео.

Фото: Дарія Згура
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Автор: Дарія Згура Фото: Дарія Згура Відео: Військовий з позивним «Зоряний»
Теги: війна воїни світла
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