До Верховної Ради подали законопроєкт про реєстровані партнерства

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Мова йде про добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб, однієї чи різних статей, заснований на взаємоповазі, взаєморозумінні, взаємопідтримці. Зокрема він надасть юридичний захист ЛГБТ-військовим, хлопцям і дівчатам, які боронять Україну на фронті

7 березня до Верховної Ради України подали законопроєкт про реєстровані партнерства. Ініціаторка законопроєкту народна депутатка від політичної партії «Голос» Інна Совсун наголошує, що це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари. Про це вона написала на своїй facebook-сторінці.

— Я подала законопроєкт про різностатеві та одностатеві реєстровані партнерства, над яким з командою працювали 9 місяців. Це великий крок для нас як суспільства: впевнена, що ми готові до цього. Про це свідчать опитування: 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ люди повинні мати право на цивільні партнерства. Я багато зустрічалась з ЛГБТ-військовими, чула їхні вражаючі історії. Ті, хто сміливо боронить нашу незалежність, наражаючи себе на небезпеку, заслуговують на юридичний захист від держав, — розповіла Інна Совсун.

У разі підтримки Верховною Радою, законопроєкт нарешті допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера, чи партнерки.

— Це те, що зараз на часі. Це те, чого ми потребуємо, — наголосила народна обраниця.

На фото ЛГБТ-пара Павло та Владислав, вони обидва захищають нас на Донеччині. Нещодавно Владислав доєднався до ЗСУ, щоб бути ближче до свого коханого.

ССО, тероборона, Правий сектор, Нацгвардія, зенітно-ракетні війська, аеророзвідка, парамедики. У різних підрозділах, видах та родах військ Україну захищають ЛГБТ українці та українки. Щодня ризикують своїм життя та здоров’ям на рівні з іншими.

Тисячі історій. Тисячі голосів. Тисячі доль.

— Їхня любов на часі. Їхня свобода на часі. Їхня гідність на часі. Їхня видимість, спокій та захист на часі, — заявила Інна Совсун.



