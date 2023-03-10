Малецький розповів, коли відповість на петицію щодо відкриття дитячих садків у Кременчуці

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 446

У місті планують «прив'язати» садочки до шкіл, в яких облаштовують укриття

Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що дитячі садочки у Кременчуці планують відкрити у червні поточного року. Це була відповідь на питання щодо того, коли він відповість на петицію кременчужан, які вимагають виділити кошти на облаштування укриттів у школах та дитячих садочках міста.

— Ми ремонтуємо укриття в школах уже кілька місяців, процес триває, вже розроблена проєктно-кошторисна документація. Садочки будуть використовувати укриття шкіл, адже в садочках немає підвалів фізично, — сказав міський голова.

Він також зазначив, що дитячі садки поступово почнуть відкривати з 1 червня. Але ці садочки будуть прив’язані до шкіл, у яких будуть укриття. Укриття у школах розширяють для того, щоб вони могли вмістити дітей із садочків.

— Це буде «кущовий метод» у різних районах міста — частина на Молодіжному, частина на Раківці, частина у центрі міста, — зазначив Віталій Малецький.

Кількість дитячих садків, які планують відкрити, він не назвав, але уточнив, що до 31 травня мають намір здати в експлуатацію чотири об'єкти.

На наше запитання, коли буде сама відповідь на петицію, мер відповів: у встановлені законом терміни.

Нагадаємо, підписи під цією петицією поставили понад 340 кременчужан при необхідних 250.

У травні у Кременчуці почнуть працювати кілька дитячих садків