Малецький розповів, коли відповість на петицію щодо відкриття дитячих садків у Кременчуці 

Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що дитячі садочки у Кременчуці планують відкрити у червні поточного року. Це була відповідь на питання щодо того, коли він відповість на петицію кременчужан, які вимагають виділити кошти на облаштування укриттів у школах та дитячих садочках міста.
Він також зазначив, що дитячі садки поступово почнуть відкривати з 1 червня. Але ці садочки будуть прив’язані до шкіл, у яких будуть укриття. Укриття у школах розширяють для того, щоб вони могли вмістити дітей із садочків.
Кількість дитячих садків, які планують відкрити, він не назвав, але уточнив, що до 31 травня мають намір здати в експлуатацію чотири об'єкти.
На наше запитання, коли буде сама відповідь на петицію, мер відповів: у встановлені законом терміни.
Нагадаємо, підписи під цією петицією поставили понад 340 кременчужан при необхідних 250.
У травні у Кременчуці почнуть працювати кілька дитячих садків
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер