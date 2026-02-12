У Кременчуці пропонують створити депутатську комісію для контролю ситуації з електроенергією

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 16 Коментарів: 1

У Кременчуці запропонували створити тимчасову контрольну депутатську комісію, яка б вивчила ситуацію з електропостачанням у місті та області. Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики під головуванням Дениса Терещенка.

За його словами, нині Кременчук є транзитним вузлом для передачі електроенергії у прифронтові Харківську та Сумську області, але при цьому стикається з дефіцитом потужностей.

Депутат озвучив також зауваження щодо відсутності ремонту пошкодженого обладнання з боку «Укренерго», проблем із перетоками від атомної та гідрогенерації, а також ролі обленерго в обмеженні можливостей для місцевої генерації.

— Це питання не до мера, а до керівника облвійськадміністрації, — додав він.

Терещенко також додав, що без втручання на державному рівні ситуацію не змінити.

Водночас дехто з депутатів під час комісії висловив сумніви щодо ефективності нової комісії. Вони зазначили, що питання генерації та розподілу електроенергії є складним і потребує спеціальних знань, а в умовах воєнного стану не вся інформація може бути публічною. Також пролунала пропозиція спочатку детально вивчити ситуацію і визначити конкретні цілі роботи.

У підсумку члени комісії підтримали ідею звернутися до міського голови та голів інших депутатських комісій із пропозицією провести спільне засідання для обговорення ситуації в енергетиці. Питання створення окремої контрольної комісії планують так само винести на обговорення під час засідання сесії міськради.

Нагадаємо, днями президент Зеленський заявив, що на Полтавщині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням.