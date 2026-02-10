У Полтавській області нині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням серед регіонів України. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо стану енергетики.
За словами глави держави, детальні звіти заслухали із Сумщини, Харківщини та Полтавщини — саме в цих регіонах проблеми зі світлом є найбільшими.
Президент також звернув увагу, що реакція місцевої влади на тривалі відключення електроенергії та пов’язані з цим труднощі для людей часто є запізнілою. Подібні проблеми, за його словами, фіксують і в окремих містах Дніпропетровської області, зокрема у Кривому Розі.
Нагадаємо, раніше позаштатний радник з питань енергетики начальника Полтавської ОВА Олег Мізік розповідав, що у Полтавській області й надалі діють жорсткі графіки погодинних відключень електроенергії через дефіцит потужностей в об’єднаній енергосистемі України. Зокрема, область не має власної генерації електроенергії й отримує її із сусідніх регіонів. Тому наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі інших областей відчувається і на Полтавщині.
