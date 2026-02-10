ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір'ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в'їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту "КременчукТудей" та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
На Полтавщині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням — Зеленський

Не в усіх громадах проблеми із тривалим знеструмленням вирішуються вчасно

У Полтавській області нині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням серед регіонів України. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо стану енергетики.

За словами глави держави, детальні звіти заслухали із Сумщини, Харківщини та Полтавщини — саме в цих регіонах проблеми зі світлом є найбільшими.

— Не в усіх громадах питання вирішуються вчасно. І щодо цього мають бути висновки, — зазначив Зеленський.

Президент також звернув увагу, що реакція місцевої влади на тривалі відключення електроенергії та пов’язані з цим труднощі для людей часто є запізнілою. Подібні проблеми, за його словами, фіксують і в окремих містах Дніпропетровської області, зокрема у Кривому Розі.

Нагадаємо, раніше позаштатний радник з питань енергетики начальника Полтавської ОВА Олег Мізік розповідав, що у Полтавській області й надалі діють жорсткі графіки погодинних відключень електроенергії через дефіцит потужностей в об’єднаній енергосистемі України. Зокрема, область не має власної генерації електроенергії й отримує її із сусідніх регіонів. Тому наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі інших областей відчувається і на Полтавщині.

Автор: Яна Гудзь
evil:
Сьогодні, 16:02

Ми все витримаємо, Вова! Головне аби твої Галущєнкі, Гринчуки, Цукермани, Чернишови, Міронюки, Басови, Єрмаки, Міндічі та інші твої квартальні Хуїндічі надалі мали змогу збагачуватися та повищати свій квартальний добробут за рахунок мародерства та безсоромного обдирання населення під час війни!


