На Полтавщині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням — Зеленський

Сьогодні, 15:33

У Полтавській області нині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням серед регіонів України. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо стану енергетики.

За словами глави держави, детальні звіти заслухали із Сумщини, Харківщини та Полтавщини — саме в цих регіонах проблеми зі світлом є найбільшими.

— Не в усіх громадах питання вирішуються вчасно. І щодо цього мають бути висновки, — зазначив Зеленський.

Президент також звернув увагу, що реакція місцевої влади на тривалі відключення електроенергії та пов’язані з цим труднощі для людей часто є запізнілою. Подібні проблеми, за його словами, фіксують і в окремих містах Дніпропетровської області, зокрема у Кривому Розі.

Нагадаємо, раніше позаштатний радник з питань енергетики начальника Полтавської ОВА Олег Мізік розповідав, що у Полтавській області й надалі діють жорсткі графіки погодинних відключень електроенергії через дефіцит потужностей в об’єднаній енергосистемі України. Зокрема, область не має власної генерації електроенергії й отримує її із сусідніх регіонів. Тому наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі інших областей відчувається і на Полтавщині.