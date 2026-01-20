У Кременчуці перекрили проспект Свободи через графіки знеструмлень (доповнено)

Люди вимагають вийти до них мера

20 січня у Кременчуці місцеві жителі заблокували рух транспорту на проспекті Свободи. Люди вийшли на дорогу через незадоволення нерівномірними графіками відключення електроенергії.

Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Учасники акції спочатку пропускали маршрутний громадський транспорт, хоча рух іншого транспорту ускладнений. Протестувальники вимагають, щоб до них вийшов міський голова та пояснив ситуацію з відключеннями електроенергії.