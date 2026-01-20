20 січня у Кременчуці місцеві жителі заблокували рух транспорту на проспекті Свободи. Люди вийшли на дорогу через незадоволення нерівномірними графіками відключення електроенергії.
Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Учасники акції спочатку пропускали маршрутний громадський транспорт, хоча рух іншого транспорту ускладнений. Протестувальники вимагають, щоб до них вийшов міський голова та пояснив ситуацію з відключеннями електроенергії.
Згодом протестувальники перестали пропускати будь-який транспорт. За словами одного з поліціянтів на місці події, їм вдалося домовитися, аби пропустили «швидку».
Як розповіла нам одна з протестувальниць, вони вимагають «нормальних графіків для населення».
