Очільник департаменту охорони здоров’я задекларував будинок тещі з розслідування «Кременчуцького Телеграфа»

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 726

Як йдеться у документі, Максим Середа і його родина отримали право кориситування житловим будинок і земельною ділянкою з 1 січня 2025 року

Очільник департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максим Середа вказав у своїй щорічній декларації про доходи і майно будинок та земельну ділянку, що належить його тещі Олені Свіщовій. Раніше ця нерухомість фігурувала у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа» про можливі приховані статки чиновника. Про це стало відомо з його декларації за 2025 рік. 

Як йдеться у документі, Максим Середа і його родина отримали право кориситування житловим будинок і земельною ділянкою з 1 січня 2025 року. Загальна площа оселі — 222 м², а ділянки — 1000 м². Обидва об’єкти належать громадянці Олені Свіщовій. 

Додамо, що торік журналісти з’ясували, що керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа разом зі своєю родиною користується будинком і землею, що належить матері його дружини Олені Свіщовій. 

Фото станом на 2025 рік

Активно зводити будинок почали з 2022 року, вказували сусіди Середи.

Фото станом на 2025 рік

Ані будинок, ані земельні ділянки до 2026 року не вказувались у декларації чиновника. Сам Максим Володимирович у коментарі журналістам стверджував, що проживає (станом на травень 2025 року — ред.) лише у задекларованій квартирі, але «користуватись час від часу можу будь-чим».

За даними з відкритих джерел, Олена Свіщова зареєструвалась як ФОП 2 групи у Котельві у 2023 році, який відкритий і нині. Основний вид діяльності — роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. 

З 2004 року жінка також займалась підприємництвом у аналогічній сфері, але у 2014 році цей ФОП закрила.

Згідно з даними від джерел «Кременчуцького Телеграфа» у податковій, з 2023 по 2024 рік дохід Олени Свіщової склав приблизно 800 тисяч гривень, тобто в місяць жінка отримувала понад 60 тисяч гривень.

Що ще задекларував чиновник

Окрім вже раніше згаданої нерухомості, Максим Середа також задекларував квартиру у Кременчуці, власницею якої є і його дружина Ірина Середа, очільниця центру відновного лікування та реабілітації, заступниця директора лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Загальна площа — 64,2 м2. У власності подружжя — з 2013 року. Вартість оселі — 152 тис. 425 гривень.

 

З транспорту керівник відомства задекларував Mazda 6S 2017 року випуску дружини, вартістю 132 тис. гривень і батькову Mazda CX-9 2008 року випуску, вартістю 151 тис. грн. Останнім авто користується сам Середа з 2017 року. Ірина Середа має у власності машину з 2020 року.

Річна зарплата чиновника склала 535 тис. 14 гривень, а Ірини Середи — понад 810 тисяч гривень (це з врахуванням зарплати за сумісництвом — ред.). У декларації також вказані гроші, отримані за програмою «Зимова підтримка», кешбек і дохід дружини від відчуження нерухомого майна — 56 тисяч гривень. 

Як заощадження Максим Середа тримає у готівці 200 тисяч гривень, своєю чергою Ірина Середа — 20 тисяч доларів і 56 тисяч гривень.

У порівнянні з декларацією за 2024 рік, з нерухомості у родини Середи «зник» гараж, а також збільшився розмір заощаджень.

Нагадаємо, у декларації — причіп, у реальності — майно на мільйони: що відомо про ексголову Крюківського райсуду у Кременчуці Івана Дядечка.

1
Автор: Вероніка Білодід
Теги: декларація НАЗК Максим Середа
Вверх