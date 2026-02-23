ГО "Захист держави" ГО «Захист держави»

У Полтаві офіційно відкрито міський і обласний осередки ГО «Захист держави» в новому приміщенні.

Обласний осередок продовжує роботу за новою адресою та розширює формат діяльності. Водночас у цьому ж офісі розпочав роботу міський осередок.