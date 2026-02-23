У Полтаві офіційно відкрито міський і обласний осередки ГО «Захист держави» в новому приміщенні.
Обласний осередок продовжує роботу за новою адресою та розширює формат діяльності. Водночас у цьому ж офісі розпочав роботу міський осередок.
Простір функціонує для підтримки ініціатив у сфері допомоги військовослужбовцям, ветеранам, їхнім родинам, внутрішньо переміщеним особам і всім, хто зазнав наслідків війни. Окремий напрям — розвиток громад та посилення їхньої спроможності в умовах воєнного часу. У приміщенні надається безкоштовна юридична, психологічна та консультаційна допомога. Проводяться робочі зустрічі, координаційні наради, заходи з представниками громад, волонтерами та партнерськими організаціями.
У відкритті взяли участь представники обласної влади, громадських організацій, військові, ветерани, родини захисників, ВПО, волонтери, активісти та медіа.
📍Адреса: м. Полтава, вул. Чорновола, 10
Телефон: 066 004 1471
E-mail: poltava@zahyst.org.ua
Графік роботи: понеділок–п’ятниця, 08:00–17:00
📍У разі аварійних відключень електроенергії або зв’язку офіс у робочий час (понеділок–п’ятниця, 08:00–17:00) працює як пункт незламності: доступні електроживлення, засоби зв’язку та інформаційна підтримка.