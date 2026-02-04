ГО "Захист держави"
Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього

Сьогодні, 12:28
120
Блоги

Артем Рудюк — прихильник ГО «Захист держави», людина, для якої служіння Україні стало життєвим покликанням.
 

Артем Олександрович родом з Кременчука. З початком російської агресії у 2014 році вступив до лав добровольчих батальйонів, а у 2015 році був прийнятий до батальйону особливого призначення Національної поліції «Полтава», служив на території Луганської та Донецької областей.

Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році його підрозділ потрапив в оточення у місті Щастя. Попри надзвичайно складні умови, бійці прорвалися до Лисичанська, де брали участь в обороні міста. Згодом були бойові дії на Лиманському напрямку, оборона Бахмута та інших населених пунктів на сході України.
У 2024 році Артем Рудюк продовжив виконувати бойові завдання на різних локаціях в складі 145 батальйону 116 бригади ТРО.
У 2025-му отримав поранення. Після лікування та реабілітації приєднався до Кременчуцького осередку ГО «Захист Держави», пояснивши своє рішення просто:

«Тут я можу принести користь та зробити свій внесок у розвиток країни».
Сьогодні Артем Рудюк продовжує працювати на благо України, допомагаючи розвивати громадянське суспільство, підтримувати ветеранів і зміцнювати державу.

Пишаємося такими людьми. Саме завдяки їхній відданості та мужності Україна вистоїть і переможе.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
12.01.2026, 11:17
2 057
Vitalij Kudria
ГО "Захист держави"
У Кременчуці в межах волонтерської діяльності забезпечили виготовлення та передачу допоміжних інженерних засобів для військових підрозділів.
9.01.2026, 15:17
2 022
ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
22.01.2026, 10:26
657

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх