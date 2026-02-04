Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього

Артем Олександрович родом з Кременчука. З початком російської агресії у 2014 році вступив до лав добровольчих батальйонів, а у 2015 році був прийнятий до батальйону особливого призначення Національної поліції «Полтава», служив на території Луганської та Донецької областей.

Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році його підрозділ потрапив в оточення у місті Щастя. Попри надзвичайно складні умови, бійці прорвалися до Лисичанська, де брали участь в обороні міста. Згодом були бойові дії на Лиманському напрямку, оборона Бахмута та інших населених пунктів на сході України.

У 2024 році Артем Рудюк продовжив виконувати бойові завдання на різних локаціях в складі 145 батальйону 116 бригади ТРО.

У 2025-му отримав поранення. Після лікування та реабілітації приєднався до Кременчуцького осередку ГО «Захист Держави», пояснивши своє рішення просто:

«Тут я можу принести користь та зробити свій внесок у розвиток країни».

Сьогодні Артем Рудюк продовжує працювати на благо України, допомагаючи розвивати громадянське суспільство, підтримувати ветеранів і зміцнювати державу.

Пишаємося такими людьми. Саме завдяки їхній відданості та мужності Україна вистоїть і переможе.