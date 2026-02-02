Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

У Полтавській обласній раді я представляю інтереси мешканців Кременчука та краю в цілому. Моя діяльність, як депутата Полтавської обласної ради, спрямована на захист інтересів громади та виконання доручень виборців у межах моїх депутатських повноважень, наданих чинним законодавством України.

Загальна інформація про діяльність за рік

У 2025 році, я, як депутат обласної ради від партії «Батьківщина», разом з депутатами різних рівнів на моєму окрузі, продовжив свою діяльність, спрямовану на покращення життя мешканців нашого регіону та на допомогу військовослужбовцям, соціально-незахищеним та малозабезпеченим верствам населення.

Основою моєї депутатської діяльності є діалог з виборцями. Таку форму роботи, як приймання громадян, вважаю для себе пріоритетною, отже моя громадська приймальня постійно працює. Завдяки постійному контакту з виборцями, я здійснив ряд важливих ініціатив, враховуючи їхні потреби та пропозиції.

За звітний період я провів 52 особистих зустрічей, під час яких було прийнято понад 251 мешканців міста Кременчука Полтавської області. В межах своїх депутатських повноважень, за результатами розгляду звернень підготовлено та скеровано у відповідні інстанції декілька депутатських звернень та запитів.

Свою депутатську діяльність постійно висвітлюю на сторінці у мережі Facebook та місцевих засобах масової інформації.

Крім того, було оброблено понад 121 телефонних та електронних звернень громадян. Звернення в основному стосувалися доріг, екології, освітлення, питань працевлаштування та матеріальної допомоги, медицини, пенсій тощо.

Війна стала викликом для всіх сфер — не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими та малозахищеними категоріями населення, тому люди часто звертаються з проханням про матеріальну (грошову) допомогу. Усі заяви були розглянуті, зібрані необхідні документи й, в міру можливості, була виділена матеріальна допомога. З депутатського фонду, спрямованих для забезпечення виконання депутатських повноважень, мною була надана матеріальна допомога 233 мешканцям Кременчука на загальну суму виплат 400 000 грн.

Участь у сесійних засіданнях, робота в постійній комісії

Одним з основних обов’язків своєї діяльності, як депутата обласної ради, вважаю участь у пленарних засіданнях обласної ради та роботу в постійній комісії. Моя активна участь у комісії та фракціях була спрямована на розв'язання ключових питань, які стосуються нашої області. Я взяв участь у 11 пленарних засіданнях сесії Полтавської обласної ради, а також у 3 засіданнях постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Також взяв участь у наступних заходах:

1. Онлайн-нарада з РВА щодо недопущення залучення рф дітей та молоді до терористичних і диверсійних актів, спрямованих проти військовослужбовців ЗСУ, обʼєктів військової та критичної інфраструктури, до збору та передачі російській розвідці даних про місцеперебування тощо.

2. Спільне засідання постійних комісій обласної ради.

3. Засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, звʼязків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО.

Вніс пропозицію щодо внесення змін до Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання, а саме: «Кожна сесія обласної ради починається виконанням у залі засідань молитви за мир в Україні «Боже великий, єдиний»».

Позитивні напрацювання

1. В результаті численних звернень Полтавської обласної ради до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області, розпочато ремонтні роботи на стратегічно важливій автотрасі Н-08 Бориспіль-Кременчук-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь.

2. В результаті мого звернення до міського голови Кременчука Віталія Малецького та фахівців житлово-комунального господарства провели освітлення на провулку Великокохнівський.

3. В результаті мого звернення виконані роботи з доброустрою прибудинкової території на вулиці Володимира Великого.

4. В результаті мого звернення оперативно відремонтовано покрівлю даху будинку №17 на вулиці Велика Набережна.

Підтримка спорту

Розвиток спорту є одним із пріоритетних напрямків моєї діяльності, тому цьому питанню я приділяю особливу увагу. І надалі особисто роблю вклад у спортивне життя нашого краю:

1. Допоміг підготувати трав’яне покриття на новому футбольному полі спорткомплексу «Юність».

2. Допомагаю підтримувати у належному стані футбольне поле зі штучним покриттям, а також баскетбольне поле, будівництво якого було завершено у 2022 році у кварталі 304 Кременчука. Наразі, майданчик активно використовується, як можливість реалізовувати спортивний потенціал, так і популяризувати дані види спорту серед молоді, а також надає змогу всім охочим грати у футбол та баскетбол в нормальних умовах.

3. Надав фінансову допомогу хокейному клубу «Кременчук». Став спонсором хокейних дитячих турнірів.

З наснагою підтримуючи спортивні клуби рідного міста зараз, як депутат Полтавської обласної ради, запевняю і в подальшій допомозі розвитку спорту.

Участь у благодійних акціях

1. У рамках відкриття Навчально-практичного центру «Верстатник широкого профілю» у вищому професійному училищі №7 було закуплено спеціалізоване обладнання, інструменти та пристосування для навчання майбутніх верстатників.

2. Долучився до відкриття профорієнтаційного хабу на базі ВПУ №7 міста Кременчука. За моєї підтримки для хабу придбали навчальний станок, який дозволяє опанувати принципи роботи лазерного верстата для виготовлення деталей.

3. Напередодні одного з найвеличніших свят – Воскресіння Христового привітав з Великоднем дітей з інвалідністю та їхні сім’ї. Солодкі подарунки та продуктові набори отримали діти з особливими потребами Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім» та малозабезпечені сім’ї.

4. Разом з іншими небайдужими кременчужанами та за сприяння міської влади долучився до проведення ремонтних робіт у відділенні паліативної допомоги лікарні «Кременчуцька».

5. Допомагав волонтерам та іншим організаціям у матеріальному забезпеченні проведення святкових та інших заходів для дітей.

Долучився до допомоги школі-інтернату у Карлівському районі.

6. З нагоди Дня людей з інвалідністю влаштував захід для дітей з Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім». Діти мали можливість взяти участь у конкурсах, веселощах; поласувати смаколиками та отримати солодкі подарунки.7. Допоміг організувати свято для дітей громадської організації Асоціація інвалідів дитинства «Новий дім» до Міжнародного дня захисту дітей. Привітали іменинників, провели веселі конкурси та вручили подарунки.

8. Підтримав ініціативу волонтерок організувати дітям з особливими потребами новорічне свято. Профінансував захід разом з іншими небайдужими та подарунки для дітей.

Громадська діяльність

Разом з депутатом Кременчуцької міської ради Сергієм Порчиряном поліпшили умови для відпочинку на місцевих пляжах у мікрорайонах Петрівка та Озерний: завезли пісок, встановили нові роздягальні, лавочки, столики.

Тепер є комфортні гарні пляжі, де можна купатися та відпочивати.

Участь у заходах

1. Протягом звітного часу я активно долучався до економічного та соціального розвитку інфраструктури міста. Взяв активну участь у проведенні бізнес-форуму «Урбан Бізнес Фест 2025».

2. Долучився до організації та взяв участь у Спартакіаді серед депутатів рад усіх рівнів Полтавської області, яка проходила у місті Полтава на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». До програми Спартакіади увійшли змагання з мініфутболу, волейболу, настільного тенісу, шахів та шашок.

3. Мав чудову нагоду долучитися до двох надзвичайно цікавих подій, що відбулися на базі ПТУ №26 м. Кременчука. 29 травня відбувся регіональний конкурс фахової майстерності серед учнів за спеціальністю «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». А 4 червня на базі того ж навчального закладу пройшло засідання обласної секції заступників директорів і старших майстрів з навчально-виробничої роботи та старших майстрів закладів професійної (професійно технічної) освіти Полтавської області.

4. 2 жовтня 2025 року на Полтавщині відбулася зустріч прем’єр-міністра Юлії Свириденко з представниками бізнесу області. Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», я взяв участь у заході та долучився до обговорення актуальних питань розвитку економіки регіону.

5. Як депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина», я взяв участь у круглому столі, присвяченому перспективам розвитку підприємництва та підвищенню конкурентоспроможності виробників Полтавщини. Захід відбувся з нагоди Дня підприємця 5 вересня 2025 року.

Мої принципи у депутатській діяльності

Сьогодні й назавжди мої принципи у депутатській діяльності будуть визначатися справедливістю, принциповістю та відкритістю. Моя робота на благо громади ґрунтується на прийнятті виважених рішень, спрямованих на поліпшення життя кожного мешканця нашої області.

У сучасних реаліях військових подій стало очевидним, що лише внесення змін може забезпечити наше майбутнє. Відкидаючи застарілі стандарти, я вірю у важливість впровадження новітніх європейських технологій та постановку людини та її потреб в центр розвитку нашого суспільства.

Моя діяльність, спрямована на покращення життя громади, знаходить своє коріння у глибокому розумінні важливості змін. Реалізація проєктів, спрямованих на створення суспільства без бар’єрів, стає запорукою нашого майбутнього та успішного розвитку України.

Дякую вам за довіру та можливість працювати на благо нашої громади. Разом ми здатні зробити наш край кращим місцем для всіх нас.

Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» — М. Б. Корецький
















