Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького

У Полтавській обласній раді я представляю інтереси мешканців Кременчука та краю в цілому. Моя діяльність, як депутата Полтавської обласної ради, спрямована на захист інтересів громади та виконання доручень виборців у межах моїх депутатських повноважень, наданих чинним законодавством України.

Допомога Кременчуку

У 2022 році, на жаль, війна внесла корективи у наше повсякденне життя, та я, як депутат обласної ради, з перших днів війни разом з депутатами різних рівнів на моєму окрузі, спрямував свою діяльність на допомогу військовослужбовцям, соціально-незахищеним та малозабезпеченим верствам населення.

Війна стала справжнім викликом для сфери соціального захисту України. Особливо вона зачепила найбільш вразливі категорії населення. Тому установи, в яких знаходяться незахищені громадяни, – в центрі особливої уваги. За моєї ініціативи та підтримки у перші дні війни до комунальних закладів соціального захисту та до Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади, було передано харчові продукти (крупи, мука, м’ясо птиці, олія, тушкованка, чай, кава тощо), метою якого було створення продовольчого резерву для забезпечення потреб Кременчуцької міської територіальної громади.

Також, мною було облаштовано бомбосховище міста на вул. Сумській. Забезпечував також технічною та питною водою райони Кременчука за відсутністю світла та води.

З перших днів війни разом з іншими волонтерами передавав військовослужбовцям з різних підрозділів ЗСУ, які дислокуються на Сумщині, Харківщині, у Донецькій області турнікети, тактичні аптечки, медичні препарати (кровоспинні, знеболювальні, жарознижувальні), харчові продукти, засоби гігієни, ковдри, спальники, намети, каримати, тактичні рюкзаки, питну воду, продукти швидкого приготування, овочі.

Кременчуцька громада оперативно будувала блокпости й мною на це будівництво було надано бетонні блоки, металопрофіль і спецтехніку. То є наша спільна справа – захищати свої громади, тому разом з добровольцями, я зробив усе необхідне і залежне від мене, щоб всі блокпости по місту Кременчуку, які на той час були дуже потрібні, не тільки запрацювали, а й стали безпечним місцем для добровольців і представників поліції та військкомату, які там цілодобово чергували.

Вичерпний перелік і звіт допомоги буде надано після Перемоги.

За активну участь у благодійній діяльності, забезпечення обороноздатності Кременчуцької територіальної громади та вагомий внесок у справу захисту держаного суверенітету та територіальної цілісності України я відзначений Подякою Міського голови міста Кременчук Віталія Малецького.

Допомога волонтерам

Ми всі пам’ятаємо, як згуртувалися люди в тилу для допомоги воїнам на передовій. Школи й дитячі садочки перетворились на волонтерські кухні, на яких виготовляють напівфабрикати, тушкованку, каші, випічку для фронту. Плелися маскувальні сітки та шилася додаткова військова амуніція.

До мене зверталися волонтери і я допомагав продовольством, паливом тощо.

Разом зі священниками й прихожанами УПЦ Кременчуцько-Лубенської єпархії ми постійно збирали та передавали ЗСУ й мешканцям потерпілих від війни регіонів необхідну допомогу.

Допомога громадянам – обов’язок депутата

Основою моєї депутатської діяльності є діалог з виборцями. Таку форму роботи, як приймання громадян, вважаю для себе пріоритетною, отже моя громадська приймальня постійно працює.

За звітний період я провів 24 особистих зустрічей, під час яких було прийнято понад 80 мешканців міста Кременчука Полтавської області. В межах своїх депутатських повноважень, за результатами розгляду звернень підготовлено та скеровано у відповідні інстанції декілька депутатських звернень та запитів.

Свою депутатську діяльність постійно висвітлюю на сторінці у мережі Facebook та місцевих засобах масової інформації.

Крім того, було оброблено понад 103 телефонних та понад 20 електронних звернень громадян. Звернення в основному стосувалися доріг, екології, освітлення, щодо УПЦ, питань працевлаштування та матеріальної допомоги, медицини, пенсій, бізнесу, податкових накладних.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало викликом для всіх сфер — не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими, малозахищеними та незахищеними категоріями населення, тому люди часто звертаються з проханням про матеріальну (грошову) допомогу.

Усі заяви були розглянуті, зібрані необхідні документи й, в міру можливості, була виділена матеріальна допомога. З депутатського фонду, спрямованих для забезпечення виконання депутатських повноважень, мною була надана матеріальна допомога мешканцям Кременчука в сумі 200 000 гривень.

Участь у сесійних засіданнях, робота в постійній комісії

Одним з основних обов’язків своєї діяльності, як депутата обласної ради, вважаю участь у пленарних засіданнях ради та роботу в постійній комісії. Брав участь у 8 пленарних засіданнях сесії Полтавської обласної ради та брав активну участь у 3 засіданнях постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.

Участь у всеукраїнському синоді УПЦ

Як прихожанин я взяв участь у Всеукраїнському синоді УПЦ, який пройшов у кінці травня. За підсумками участі, як депутат, з усією відповідальністю можу відповісти на питання моїх виборців та заявити, що УПЦ була, є й буде з українським народом, а також цілковито є відділеною від МП.

Собор Української Православної Церкви, який відбувся 27 травня 2022 року в місті Києві, розглянувши питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, засудив війну як порушення Божої заповіді «Не вбивай!» (Вих.20:13) і висловив співчуття усім, хто постраждав у війні. Також у своєму рішенні Собор виразив незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні та ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви.

Статут про управління Української Православної Церкви від 27.05.2022 .

Підтверджую, що війну засудили, з позицією Патріарха Кирила не згідні. Сьогоднішні намагання дискредитувати УПЦ як «не правильну» церкву це повне безглуздя. Не треба зараз концентруватися на питаннях, які вносять розкол в українське суспільство, не треба шукати ворогів серед прихожан УПЦ, бо це майже 4 млн українців. До того ж приблизно 80 % українців хрестились, вінчались в УПЦ і зараз її прихожани захищають нашу Батьківщину в окопах. Розкол у суспільстві — на руку ворогу, тому його не можна допустити. Я стояв і буду стояти на стороні церкви, предстоятелем якої є митрополит Онуфрій.

Українська Православна Церква зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в Києві. Незалежна Українська Православна Церква з’явилася ще до розпаду Радянського Союзу, а саме в 1990 році. Про що є відповідні документи.

Наразі немає ніякої залежності УПЦ від Московського патріархату, про що зафіксовано в рішенні Синоду, який відбувся 27 травня 2022 року. Також зі Статуту про управління УПЦ було вилучено всі пункти про зв’язок Української Православної Церкви з Руською Православною Церквою. Митрополит Київський і всієї України припинив членство у Священному Синоді РПЦ.

І це є беззаперечний факт, подобається це комусь, чи ні. Я не пропагую і не відбілюю нікого, я просто говорю, що є факт, якому важко щось протиставити — УПЦ не є МП.

Дуже боляче, що ми дожили до часів, коли політики роблять собі рекламу, паразитуючи на темі Церкви. Ті, хто заходять до храму у кращому разі двічі на рік, щоб посвятити вербу та паску, раптом стали дуже обізнаними у справах віри та духовного життя, не соромлячись свого невігластва. Від таких «експертів» ми й чуємо, що в УПЦ моляться не церковнослов’янською мовою, як це заведено ще з часів Великого князя Володимира, а чомусь російською.

Що в УПЦ не відспівують загиблих героїв ЗСУ, хоча насправді проносять труни з солдатами повз відкритих завжди храмів, бо в цих населених пунктах головами місцевих ОТГ і є представники цих партій.

Прошу Господа просвітити душі цих людей. Вони чомусь вирішили сьогодні, що сильніші за Бога, а їх суєтність цінніша, ніж Вічність.

Хочу застережити всіх. Час мине. У святому Письмі сказано, що різні гріхи прощаються Богом, але «…хто скаже на Духа Святого, не проститься йому ні в цьому житті, ні в майбутньому» (Мф. 12:32).

Багато хто також зараз пише, що серед священства УПЦ виявили зрадників. Вибачте мені, а хтось рахував – скільки їх виявили? А скільки зрадників виявили серед депутатів, поліції, СБУ, прокуратури та інших гілок влади? Хтось рахував? Ніхто не рахував! На скільки я знаю, то з 10 000 священства підозру пред’явили тільки 23 священникам, що становить менш як 1%. Причому немає жодного рішення суду, щодо визнання цих людей винними. Але ж існує презумпція невинуватості, яку ніхто не скасовував! За цим правовим принципом, до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який набрав законної сили. То чому при такій статистиці вирішили закрити церкву, а про затримання зрадників-можновладців ніхто не тільки не пише, а й взагалі не згадує.

Не шукайте зради там, де її немає. Не гайте часу. Прийшла пора об’єднуватися.

Ініціативи щодо заборони УПЦ, яку підтримують мільйони українців, можуть бути вигідні хіба що російській розвідці. Такої думки і радник офісу президента, Олексій Арестович. «Заборона Церкви як такої, до якої себе відносять мільйони українців, без допомоги у звільненні від впливу… без програми підтримки переходу… У мене іноді враження, що таку законотворчість замовляє російська розвідка», – заявив Арестович . При цьому він вважає, що в УПЦ йдуть «дуже серйозні процеси емансипації від Москви», які державі, навпаки, треба підтримати, а не займатися заборонами.

Час гонінь це важкий час, але він і благодатний, тому що в цей час є можливість довести свою вірність Христу та Його Церкві не просто на словах, а життям (Преподобний Амфілохій Почаївський).

Будівництво храму

Продовжую будівництво Свято-Пантелеймонівського храму у мікрорайоні I Занасипа Кременчука. На жаль під час війни будівничі роботи довелося призупинити.

Позитивні напрацювання

Після руйнування російськими ракетами Кременчуцької ТЕЦ, на сесіях обласної ради я активно підключався до проблем з опаленням у місті Кременчук. Було ухвалено низку рішень щодо передачі цілісного майнового комплексу теплоелектроцентралі у власність області. Тож питанням опалювального сезону займається обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго». Я підтримував виділення 51 млн. гривень «Полтаватеплоенерго» для проведення робіт та забезпечення опалювального сезону на об’єктах Кременчуцької ТЕЦ. Крім того, підтримував спрямування 30 млн. грн. «Полтававодоканалу» для придбання дизельних генераторів та іншого технологічного обладнання, аби забезпечити роботу водопровідних та каналізаційних насосних станцій на випадок аварій чи надзвичайних ситуацій.

Я дотримуюсь думки, що найкращий варіант стабільного теплопостачання в Кременчуці – диверсифікувати теплопостачання, збудувавши автономні котельні по місту, це основна мета зараз і на подальші роки.

Протягом 2022 року за рахунок фінансового ресурсу обласного бюджету Полтавської області бюджету Кременчуцької територіальної громади спрямовано 57,6 млн. грн. з них на:

Виконання невідкладних заходів щодо запобігання виникнення аварій на самопливному каналізаційному колекторі в місті Кременчуці — 45,0 млн. грн.;

Оплату витрат, пов’язаних з виконанням робіт капітального ремонту будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення) у місті Кременчуці Полтавської області — 11,6 млн. грн.;

Реконструкцію каналізаційної насосної станції СП-17 в місті Кременчуці — 0,2 млн.грн.;

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поховання учасників бойових дій, та осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлення телефонів особам з інвалідністю I й II груп, санаторно-курортне лікування та оздоровлення окремих категорій громадян — 0,8 млн.грн.;

Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, від 13.07.2022 року №600-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для фінансування відбудови зруйнованої системи централізованого теплопостачання у місті Кременчуці Полтавської області (зі змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 09.12.2022 року №1119-р.) бюджету Кременчуцької міської територіальної громади з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення процесу надання послуг з постачання теплової енергії у місті Кременчуці Полтавської області виділено 100, млн.грн.

Підтримка спорту

Розвиток спорту є одним із пріоритетних напрямків моєї діяльності, тому цьому питанню я приділяю особливу увагу. І надалі особисто роблю вкладу у спортивне життя нашого краю:

1. Минулого року, вдалим прикладом ефективного залучення коштів обласного бюджету стало виділення за моїм сприянням із Фонду розвитку території області 950 000 грн. на будівництво спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» у кварталі 304 міста Кременчука. Будівництво баскетбольного поля було розпочато у 2021 році, а на початку 2022 року будівництво було завершено. На разі, майданчик активно використовується, як можливість реалізовувати свій спортивний потенціал, так і популяризувати даний вид спорту серед молоді, а також надає змогу всім охочим грати баскетбол в нормальних умовах.

2. Надав фінансову допомогу футбольній команді «Кремінь», хокейному клубу «Кременчук». Став спонсором хокейних дитячих турнірів.

З наснагою підтримуючи спортивні клуби рідного міста зараз, як депутат Полтавської обласної ради, запевняю і в подальшій допомозі розвитку спорту.

Громадська діяльність

1. Взяв участь у щорічній благочинній акції "Святий Миколай — дітям" та передав солодкі подарунки на адресу: Асоціації Інвалідів дитинства «Новий дім»; проведення благодійного свята «Різдвяне чудо 4.0» для дітей з ментальними особливостями (синдром Дауна, ДЦП та ін.). Безпосередньо за моєї підтримки та участі відбулися святкові заходи до дня Святого Миколая 19-20 грудня 2022 року.

2. Не зважаючи на війну, посприяв ДРСУ у підсипці й ремонту деяких вулиць у районі Петрівка міста Кременчука відфрезерованим асфальтом, а також допоміг розпочати ремонт подвір’я за адресою вул. Древаля буд. 85-87 та провести освітлення провулка Ціолковського.

3. Брав активну участь в екологічній акції за програмою Президента України «Зелена країна» — масова висадка саджанців в мікрорайоні Петрівка.

Завжди виступав і виступатиму за справедливість, принциповість та відкритість у депутатській роботі та прийняття виважених рішень на користь громади області.

Працюю задля того, щоб дійсно змінювати на краще життя нашої громади.

Війна дала потужний поштовх до змін і розуміння, що варто відходити від застарілих стандартів та впроваджувати справді нові європейські технології та ставити у центр саме людину та її потреби. Будувати суспільство без бар’єрів — це майбутнє для розвитку української держави.

Ніхто нас не залякає і ми повинні не боятися, а творити добро, творити життя, боротися за наше майбутнє й майбутнє наших дітей, нашої молоді! Тож не втрачаємо оптимізму і віри у перемогу, яка однозначно буде за нами!

Депутат Полтавської обласної ради — М. Б. Корецький